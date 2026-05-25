Украинские дроны меняют геополитику: аналитик Forbes оценил влияние Киева

Украинские разработки в сфере дронов привлекли внимание США и стран Персидского залива.

Украина, благодаря развитию дронных технологий и опыту современной войны, постепенно усиливает свое международное влияние и расширяет сотрудничество с другими государствами. Об этом говорится в колонке обозревателя Мелика Кайлана для Forbes.

Автор отмечает, что после начала полномасштабной войны Украина была вынуждена быстро развивать собственные технологии и военные решения из-за ограниченных объемов внешней помощи. По его мнению, это позволило Киеву перейти от оборонной модели к более активному международному взаимодействию.

В материале упоминается, в частности, сотрудничество Украины с Молдовой в сфере безопасности. Автор считает, что такое взаимодействие может быть направлено на сдерживание рисков, связанных с непризнанным регионом Приднестровья.

Видео дня

Отдельное внимание автор уделяет сотрудничеству между украинскими военными структурами и США. В статье отмечается, что американские военные изучают украинский опыт использования беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и автоматизации на поле боя.

Также в публикации говорится об интересе к украинским технологиям со стороны стран Персидского залива после атак дронов и ракет на энергетическую инфраструктуру региона.

Автор считает, что украинский опыт может быть полезен для развития систем защиты от массированных атак беспилотников и высокоточных ударов.

В материале отдельно отмечается изменение подходов к современной войне. По мнению обозревателя, массовое использование дронов частично меняет роль традиционных сухопутных операций.

Кайлан также пишет, что Украина пытается расширять международные контакты не только в Европе, но и в других регионах мира, используя технологический и военный опыт как элемент внешней политики.

Успехи Украины в области дронов

Накануне Reuters сообщило, что в результате атаки украинского дрона приостановил работу Сизранский нефтеперерабатывающий завод (СНПЗ). Установка первичной переработки нефти CDU-6, на которую приходится более 70% мощности НПЗ, была остановлена после атаки украинских дронов. Ремонт может занять более месяца.

Также издание The Telegraph сообщило, что основная тяжесть противостояния между Украиной и РФ перенеслась в воздух. Это произошло после того, как Украина первой в мире создала Силы беспилотных систем – подразделение вооруженных сил, специализирующееся на беспилотниках.

Вас также могут заинтересовать новости: