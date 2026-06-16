Не новые дроны, а сервис: операторы наземных роботов ВСУ обозначили главную проблему

Украинские военные, работающие с наземными роботизированными платформами, заявили, что армии уже не нужны десятки новых моделей UGV. Вместо этого критически важными стали комплексные решения: обучение операторов, ремонт, связь и стандартизация оборудования.

Украине нужны не новые типы наземных роботов, а полноценная экосистема их использования. Об этом командиры подразделений, работающих с UGV, рассказали в комментарии Business Insider.

Командир взвода 59-й штурмовой бригады Андрей Кушниров отметил, что украинский рынок уже перенасыщен различными платформами.

"У нас сейчас много платформ. Очень много разных UGV", – сказал он.

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По его словам, военным нужны не отдельные машины, а "готовые решения", которые будут включать саму платформу, средства связи, подготовку операторов, техническое обслуживание, ремонт и аналитическую поддержку.

Кушниров рассказал, что ранее его подразделение получило около 40–50 различных моделей украинских и иностранных роботов. Лишь одна из них была готова к использованию сразу после поставки, тогда как остальные требовали доработки.

В то же время генеральный директор государственной платформы Brave1 Андрей Гриценюк сообщил, что сейчас в Украине почти 300 компаний производят 550 разновидностей наземных роботизированных комплексов.

Если в начале полномасштабного вторжения таких производителей было всего несколько, то сегодня украинская армия активно наращивает использование UGV. В первом полугодии 2026 года было заключено контрактов на поставку 25 тысяч роботов, что вдвое больше, чем за весь 2025 год. К концу года производство планируется довести до 50 тысяч единиц.

По данным Brave1, с января украинские наземные роботы выполнили более 50 тысяч миссий. В перспективе они должны взять на себя практически всю фронтовую логистику.

Командир роты UGV полка беспилотных систем "Кракен" с позывным Грек подчеркнул, что сегодня особенно важна стандартизация.

"Учитывая перечень UGV, которыми мы уже располагаем, эффективнее сосредоточиться на следующих итерациях этих систем и стандартизации запасных частей и модулей", – пояснил он.

По его словам, унифицированные компоненты позволяют быстрее ремонтировать технику, ускоряют обучение операторов и улучшают взаимодействие между подразделениями. Особенно ценными наземные роботы стали для доставки боеприпасов и топлива.

"Вы не выживете. Сто процентов", – сказал Кушниров, описывая риски для людей во время логистических рейсов в районах, насыщенных российскими дронами.

Именно поэтому, отмечают военные, будущее украинских UGV зависит не от количества новых моделей, а от того, насколько эффективно они будут интегрированы в боевую систему.

Использование дронов

Ранее в статье Business Insider отмечалось, что беспилотники средней дальности и новое тактическое планирование дают Украине импульс в войне, которого давно не было. Ситуация на поле боя за последние несколько месяцев кардинально изменилась. Украина начала отвоевывать больше территорий, чем России удается захватить. Чтобы замедлить российское продвижение, Украина начала наносить удары по целям, которые в России считали безопасными.

В ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем атаковали места дислокации российских военных на полигоне во временно оккупированной части Запорожской области. Под удар попали российские подразделения, которые проходили подготовку перед отправкой на фронт, сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадьяр).

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