Новое поколение БПЛА дает Украине преимущество в глубинных ударах

Украина наращивает удары по логистической инфраструктуре на оккупированных территориях.

Украина значительно усилила удары по российской логистике в глубине фронта, используя новое поколение среднедальнобойных беспилотников "Хорнет", способных поражать цели на расстоянии до 100–160 километров от линии боевого соприкосновения, пишет Клеменс Верген, корреспондент Welt.

По данным аналитиков Института изучения войны, украинские силы с конца 2025 года системно наращивают количество ударов по тыловой инфраструктуре российских войск на оккупированных территориях, а с марта 2026 года интенсивность атак заметно возросла.

Особое внимание в материале уделяется ударам по ключевым маршрутам снабжения, складам боеприпасов, топливным колоннам, пунктам управления и средствам ПВО. По сообщениям российских источников, украинские дроны способны действовать на глубину до 160 километров, нарушая работу логистических коридоров и транспортных узлов.

Видео дня

В частности, отмечается давление на трассу М-14 – единственную сухопутную линию снабжения российских войск между материковой частью РФ и Крымом, а также альтернативный маршрут в обход Крымского моста. Также под угрозой оказываются другие ключевые направления снабжения, включая участки в районе Донецкой и Запорожской областей.

Российские военные блогеры утверждают, что украинские беспилотники фактически осложнили работу транспортных маршрутов в тылу, вынуждая российские силы перераспределять логистику и усиливать меры защиты колонн, пишет автор.

Дроны типа "Хорнет" – беспилотники с фиксированным крылом, которые, по открытым данным, оснащаются элементами искусственного интеллекта и устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. По данным источников, они могут самостоятельно обнаруживать и сопровождать цели, включая транспорт и военную технику.

Эксперт отмечает, что такие удары начинают создавать эффект "ограниченной изоляции поля боя", когда передовые подразделения теряют стабильное снабжение из-за постоянного давления на тыловые маршруты.

Военный аналитик Филипп О`Брайен считает, что подобные операции постепенно меняют характер наземной войны, приближая эффект частичной "оперативной блокировки" районов боевых действий.

По оценкам Института изучения войны, дальнейшее расширение дальности и частоты ударов может существенно усилить давление на российскую логистику и снизить устойчивость наступательных и оборонительных операций.

Россия атакует Украину дронами и ракетами

Днем 13 мая Россия запустила по Украине сотни дронов, атакуя западные области Украины. В результате ударов есть жертвы и попадания. Так, в Ривненской области БПЛА попал в жилой дом. Там погибло трое человек, шестеро пострадали. Также под массированной атакой оказался Луцк.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что массированная комбинированная атака РФ, которую накануне начала Россия, вероятно, продлится до обеда 14 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: