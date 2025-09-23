Солдаты приняли Challenger 2 за вражескую цель, увидев его через тепловизионный прицел на расстоянии около 500 метров.

Британские солдаты в бронетранспортере Warrior по ошибке обстреляли союзный танк Challenger 2. По данным The Sun, это произошло во время совместных учений войск Королевского валлийского полка и Королевского танкового полка на полигоне Castlemartin в Пембрукшире.

Отмечается, что британские солдаты выпустили шесть залпов из 30-мм пушки. Пять снарядов попали в союзный Challenger 2, но отскочили от его брони. Известно, что никто из четырех членов экипажа не пострадал.

Журналисты добавили, что солдаты в бронетранспортере Warrior приняли Challenger 2 за вражескую цель, увидев его через тепловизионный прицел на расстоянии около 500 метров. Британские военные произвели "аварийный выстрел", при этом наводчик стрелял в полностью автоматическом режиме и опустошил оба трехзарядных магазина пушки.

Видео дня

В издании уточнили, что пушка Rarden, из которой был открыт огонь, была заряжена инертными учебными снарядами вместо взрывчатых или бронебойных.

Журналисты рассказали, что этот инцидент произошел вечером 18 сентября. Учения начали проводить перед совместным развертыванием в Эстонии для защиты восточной границы НАТО от России.

Сможет ли Великобритания патрулировать украинское небо

Ранее заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский заявил, что британская инициатива по патрулированию воздушного пространства Украины их авиацией вряд ли будет реализована. Он отметил, что маловероятно то, что Лондон пойдет на это без поддержки со стороны США.

Храпчинский обратил внимание на то, что это подается как воздушное патрулирование после устойчивого мира и причем будет охватывать только части украинских территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: