Великобритания перезапускает программу беспилотных истребителей: первые детали

Беспилотный истребитель Storm Fighter должен работать в паре с новыми самолетами шестого поколения, а также современными F-35.

Военно-воздушные Силы Великобритании запустили новую программу по созданию беспилотного боевого самолета под названием Storm Fighter, который должен стать "ведомым" в двойках истребителей. Как пишет специализированный сайт о вооружениях The War Zone, такие самолеты должны работать в паре с пилотируемыми боевыми самолетами, в том числе истребителями Typhoon, F-35 и Tempest.

Беспилотники при этом должны нести ракеты, средства наблюдения и радиоэлектронной борьбы. Судя по прошлым программам, в которых также разрабатывались беспилотные боевые самолеты, от "ведомого" также ожидается умение наводить и сбивать вражеские самолеты, а также "выживать" после ударов зенитных ракет. Таким образом, отмечают авторы, беспилотники смогут выполнять оборонительные и наступательные действия.

"В эпицентре будущих боевых действий будут беспилотники, истребители шестого поколения и постоянно развивающиеся средства радиоэлектронной борьбы", – сказал министр по вопросам оборонной готовности и оборонной промышленности Великобритании Люк Поллард.

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Отмечается, что кроме Storm Fighter Великобритания внедряет и другие беспилотные автономные системы во всех вооруженных силах. Разработка проходит в рамках четырехлетней программы модернизации обороны, на что выделено 6,6 миллиарда долларов. Из них 406 миллионов долларов выделено на программу Storm Fighter.

Несколько подрядчиков уже выразили заинтересованность в участии в программе Storm Fighter, в том числе оборонные гиганты BAE Systems и Boeing. При этом полным набор требований еще не опубликован.

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Напомним, что на выставке ILA 2026 в Берлине авиастроительный концерн Airbus продемонстрировал макет своего нового боевого беспилотного самолета U760 Ravenstorm. Заявляется, что дрон может нести ракеты и выполнять наступательные задачи в борьбе с воздушными целями.

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