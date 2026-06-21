Ту-22М3 могут продолжить падать: Defence Express назвал критическую проблему

Российские дальнемагистральные бомбардировщики Ту-22М3, являющиеся носителями сверхзвуковых крылатых ракет Х-22, могут и в дальнейшем выбывать из строя из-за технических неисправностей. Главной проблемой называют изношенные двигатели НК-25, производство которых прекратилось еще в 1996 году, пишет Defence Express.

По данным российских источников, последняя авария Ту-22М3 в Иркутской области произошла во время тренировочного полёта. Сначала на самолете отказал один двигатель, а при возвращении на аэродром – и второй. После потери скорости бомбардировщик упал.

Все Ту-22М3, остающиеся в строю, оснащены турбореактивными двигателями НК-25, производство которых завершилось почти три десятилетия назад.

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Из-за этого российская авиация вынуждена использовать двигатели со значительным ресурсом наработки и ограниченным запасом комплектующих. Все Ту-22М3, которые сейчас летают, используют двигатели, изготовленные более 30 лет назад.

Последняя катастрофа стала уже третьей в Иркутской области за последние два года.

Так, Ту-22М3 терпели крушение ещё в августе 2024 года и апреле 2025 года. Во всех случаях официальной причиной называли "технические неисправности". Кроме того, ещё в 2019 году один из бомбардировщиков совершил жёсткую аварийную посадку из-за отказа двигателя НК-25.

Одним из вариантов выхода из ситуации в РФ считали возобновление производства НК-25. Однако это требует огромных финансовых затрат и может занять много лет.

Показателен пример двигателей НК-32-2 для стратегических бомбардировщиков Ту-160. На возобновление их производства России потребовалось около десяти лет, а серийный выпуск до сих пор остается ограниченным.

Другим решением должна была стать модернизация самолетов до версии Ту-22М3М с установкой новых двигателей НК-32-2, заменой большей части электроники и расширением боевых возможностей. Однако программа фактически сорвана.

Изначально планировалось модернизировать 30 самолетов к 2021–2022 годам, но по состоянию на середину 2026 года известно лишь о двух опытных образцах Ту-22М3М. При этом нет подтверждений, что хотя бы один из них получил новые двигатели.

Аналитики отмечают, что даже в случае успешной интеграции НК-32-2 переоснащение всего парка Ту-22М3 займет много лет из-за ограниченного производства двигателей.

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Авиакатастрофа Ту-22М3 в России

Напомним, 15 июня в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Это произошло в Иркутской области. Очевидцы заметили в небе купола парашютов. Экипаж успел катапультироваться до падения самолета.

Инцидент якобы произошел во время захода на посадку в ходе "планового учебно-тренировочного полёта", и Ту-22М3 в этот момент выполнял вылет без боекомплекта.

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