'Существенная помощь всему НАТО': эксперт оценил крушение бомбардировщика Ту-22М3 в России

Это уже четвёртый самолёт такого типа, потерянный Россией за два года.

Именно стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 наносили самые мощные удары по территории Украины. Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Radio NV, комментируя аварию самолета Ту-22М3, произошедшую 15 июня в Иркутской области РФ.

Кузан напомнил, что самолет именно этого типа запускал по Украине ракеты Х-22 и Х-32, которые наносили мощные удары по украинской территории. По его словам, именно этими однотонными ракетами, предназначенными для уничтожения авианосцев, Россия наносила удары по наземным целям в Украине.

"Это интересная тенденция, потому что Ту-22М3 относится к стратегическим ракетоносцам", – сказал он, отвечая на вопрос о четырех потерянных РФ бомбардировщиках-ракетоносцах этого типа в течение двух последних лет.

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Эксперт отметил, что одноконтурные ракеты Х-22 и Х-32, которые запускались с бомбардировщика этого типа, а их боевая часть больше, чем у "Калибров" и "Искандеров", несли разрушения в Украине.

Кузан также напомнил, что Ту-22М3 входит в ядерную триаду РФ. По его словам, несмотря на заявления российской стороны о ремонте и модернизации авиационного парка, таких стратегических ракетоносцев у нее уже не будет. Он также отметил, что таким образом снижается боевой потенциал РФ, предназначенный для борьбы с флотом НАТО.

"Такая потеря оказала существенную помощь всему блоку НАТО. А для нас это очень показательно, потому что, в конце концов, из-за интенсивного использования именно стратегической авиации для ударов по Украине ресурс РФ изнашивается. Из-за войны россияне ослабляют свои стратегические авиационные возможности", – подчеркнул Кузан.

Подробнее об аварии Ту-22М3 в России

Как сообщал УНИАН, 15 июня в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Это произошло вблизи города Свирск в Иркутской области. Очевидцы заметили в небе купола парашютов. В публикациях российских СМИ говорилось, что экипаж успел катапультироваться до падения самолета.

Отмечалось, что инцидент якобы произошел во время захода на посадку в ходе "планового учебно-тренировочного полета" и Ту-22М3 в этот момент выполнял вылет без боекомплекта.

Неуправляемый бомбардировщик упал на берег реки Ангара. На месте катастрофы вспыхнул пожар, над районом катастрофы поднялся столб черного дыма.

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