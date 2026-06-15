В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3 (видео)

Экипаж успел катапультироваться.

В понедельник, 15 июня, в Иркутской области России потерпел крушение стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы Mash, ASTRA та "Осторожно, новости". Это якобы произошло при заходе на посадку в ходе "планового учебно-тренировочного полёта". Ту-22М3 в этот момент якобы выполнял вылет без боекомплекта.

Среди других деталей то, что самолет разбился вблизи города Свирск в Иркутской области. Очевидцы заметили в небе купола парашютов – в публикациях российских СМИ говорится, что экипаж успел катапультироваться до падения самолета.

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Неуправляемый бомбардировщик рухнул на берег реки Ангара. На месте крушения вспыхнул пожар, над районом катастрофы поднялся столб черного дыма.

Другие новости о крушениях российских военных самолетов

Ранее УНИАН сообщал, что в Крыму разбился российский истребитель Су-30. Российское Минобороны уверяет, что экипаж успел катапультироваться, угрозы для летчиков нет. Другие детали инцидента пока не раскрываются.

Кроме того, мы также рассказывали, что Россия потеряла военный самолет Ан-26, умерли 29 людей. Связь с самолетом была потеряна около 18:00 по местному времени, во время планового полета над Крымом, после чего самолет врезался в скалу.

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