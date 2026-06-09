Германия и Франция отказались от совместного истребителя нового поколения: в чем причина

Это решение было принято после того, как западные военные чиновники предупредили о растущей угрозе со стороны РФ.

Лидеры Германии и Франции договорились не продолжать знаковый проект по разработке и строительству истребителя нового поколения. Об этом сообщили официальные лица, уступив промышленным спорам относительно самой амбициозной оборонной программы Европы, пишет Reuters.

По информации немецких официальных лиц, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили этот проблемный проект в кулуарах саммита ЕС-Западные Балканы в Черногории на прошлой неделе и пришли к выводу, что нет перспектив выхода из многомесячного тупика между оборонными компаниями, вовлеченными в план.

Поэтому Мерц посоветовал Макрону больше не продолжать работу над созданием совместного истребителя.

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"В пресс-службе Макрона сообщили, что оба лидера подробно обсудили проект и выразили сожаление по поводу того, что главные партнеры из промышленности - европейская аэрокосмическая группа Airbus, представляющая Германию и Испанию, и французская компания Dassault Aviation - не смогли прийти к соглашению", - добавляют в публикации.

Такое решение появилось тогда, когда западные военные чиновники предупредили о растущей угрозе со стороны РФ, а США усиливают давление на Европу с целью ее перевооружения.

"Макрон запустил этот проект вместе с бывшей канцлером Германии Ангелой Меркель в 2017 году и в течение нескольких месяцев отстаивал его. Его офис заявил, что Франция считает франко-германское сотрудничество в области обороны необходимым как для обеих стран, так и для их европейских партнеров", - напомнили в материале.

Однако неудача в достижении соглашения по проекту стоимостью 100 млрд евро, к которому также привлечена Испания, свидетельствует о трудностях, с которыми сталкивается Европа в восстановлении своего военного потенциала после десятилетий недостаточного финансирования.

"Это вряд ли является идеальным сигналом как для Вашингтона, так и для Москвы", - отметил Дуглас Барри, старший научный сотрудник по вопросам военной аэрокосмической отрасли в аналитическом центре IISS.

В частности, профсоюз IG Metall заявил, что приветствует решение о прекращении проекта, подчеркнув, что уже несколько месяцев было очевидно, что Dassault и Airbus не смогут сотрудничать на равных условиях.

"Я хотел бы поблагодарить Фридриха Мерца за это сложное, но необходимое решение, которое соответствует интересам Германии как авиационного хаба и интересам работников", - сказал в своем заявлении Юрген Кернер, заместитель председателя IG Metall.

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Как писал УНИАН, ранее россияне усовершенствовали свой главный истребитель. Речь идет о Су-34, на фото которого заметен новый элемент конструкции самолета - "горб" позади кабины на верхней части фюзеляжа.

Аналитик считает, что появление подобного элемента может быть связано с модернизацией систем связи или навигации, включая спутниковые каналы и оборудование для работы с управляемыми боеприпасами.

Также аналитики сообщили, что Россия начала прятать стратегические А-50 в гражданских аэропортах Сибири, что примерно в 700 км от границы с Украиной. По их словам, там стояло 8 самолетов А-50. Один самолет обнаружили на авиабазе Воркута-Советский в Республике Коми, примерно в 2300-2400 км от Украины.

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