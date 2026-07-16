Танки Abrams и Leopard не дали Украине ожидаемого преимущества: ветеран указал на проблему

Танки действительно уязвимы из-за большого количества дронов, но утверждать, что они вообще не нужны, неправильно, считает эксперт.

Сегодня танки и тяжелая техника в целом, судя по видео с фронта, все больше напоминают кавалерийские полки времен Первой мировой войны. Они остаются важным ресурсом, однако возникает вопрос об их эффективности. Любая машина, как только появляется на поле боя, почти сразу становится мишенью для беспилотников. Более того, нередко танки уничтожают роями дронов задолго до того, как они добираются до линии боевого столкновения. Подробно о том, насколько эффективны и необходимы сейчас танки, существует ли им альтернатива и можно ли модернизировать эти машины для противодействия БПЛА и авиации, в интервью УНИАН рассказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

Насколько уязвимы танки в условиях современной войны?

Они уязвимы из-за большого количества дронов, но говорить, что танки вообще не нужны, неправильно. Их можно использовать при условии создания надежной защиты от дронов. Не "мангалов" (защитных металлических конструкций, которые устанавливают над техникой и укреплениями для защиты от атак FPV-дронов – УНИАН), которые делают россияне, а чего-то более эффективного. Какой именно может быть эта защита, пока сказать не можем.

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Если танки настолько уязвимы, почему они до сих пор остаются на фронте и какие задачи без них невозможно выполнить?

Именно танки прокладывают коридор в противовоздушной обороне – коридор непосредственно для танков и сухопутных войск, куда дроны, по крайней мере в большом количестве, не могут добраться.

Это большая бронированная машина, которая ездит и стреляет и как раз применяется для того, чтобы прорвать линию обороны. Небольшие пехотные группы упираются в оборонительные позиции – и все, дальше продвинуться они не могут. А танк может прорвать даже укрепленную линию. Поэтому это эффективное оружие. Заменить его нечем.

Одно из немецких изданий описывает доклад Эрика Шмидта о будущем войны на Мюнхенской конференции по безопасности и реакцию немецких генералов на его слова. Бывший генеральный директор Google заявил, что танк на поле боя больше не является эффективным средством, и военные в зале негативно отреагировали на этот тезис. Это отсталость немецкого (и мирового в целом) генералитета, или военные понимают что-то, чего не учитывают гражданские?

Они не хотят этого признавать, как и мы не хотели признавать, когда получили "Абрамс" и "Леопард". Мы очень этому радовались и надеялись, что это оружие даст нам пусть и незначительное, но преимущество. Оказалось, что нет: эти танки так же уязвимы – и нашего производства, и советского, и зарубежного: американского, британского, французского или немецкого.

Поэтому генералитет не хочет в это верить, ведь в Германии на танки возлагали большие надежды, их танки покупали во всем мире. И если сейчас они признают, что танки стали неэффективными, то просто потеряют рынки сбыта. Ведь некоторые страны, я уверен, еще стоят в очереди за этими танками. И если непосредственно от руководства танковых войск Германии поступит информация о том, что они неэффективны, то контракты сразу расторгнут, сославшись на такое заявление. Они просто не имеют права этого говорить, даже если в этом уверены.

Прямо сейчас на ЛБС сотни автономных дронов патрулируют автомагистрали и используют камеры с искусственным интеллектом, способные распознавать цели. Пока что в этом процессе, как и раньше, участвует человек, но автоматизация становится все более масштабной. Если это работает в случае с дроном, относительно простым инструментом, можно ли так же автоматизировать танк – гораздо более сложную машину?

Нет, танк не сложнее. Есть завод имени Малышева, который производил танки. И когда-то один из руководителей этого завода, еще до начала российско-украинской войны в 2014 году, говорил о защите экипажа танка.

Он говорил тогда, почти 20 лет назад, что лучший способ защитить экипаж танка – это чтобы он находился вне танка, где-то за пультом, с помощью которого будут управлять танком дистанционно. Это лучший способ защитить экипаж. Поэтому сделать так, чтобы танк управлялся дистанционно, – не так уж и сложно. В чем разница? Той же крылатой ракетой можно управлять. Что такого в танке, что обычная электроника не может управлять двигателем? Она подает сигналы, и в соответствии с ними танк поворачивает или останавливается, едет в обратном направлении или наводится на цель.

Сделать так, чтобы он двигался самостоятельно, – это почти как создать детскую игрушку. Здесь точно нет ничего сложного. А вот для того, чтобы он был таким же эффективным, как под управлением опытного экипажа, действительно нужно приложить усилия. Речь идет не столько о технологиях, сколько о тактике: как это правильно делать, как подавать команды, как он должен управляться. А в целом это не сложнее, чем управлять дроном.

Насколько экономически оправдано массовое производство танков стоимостью в несколько миллионов в эпоху, когда один удачный удар дроном за 5 тысяч долларов может вывести машину из строя?

Их производят, контракты же подписаны, есть государственный заказ. Средства направляются на технологии, технику, станки, достойную оплату труда. И просто так взять и прекратить производство, тем более если это уже оплаченный заказ, не выполнить его – значит получить крупные штрафные санкции.

Поэтому, еще раз, у нас нет такого массового производства танков. Мы не боимся потерять рынки, поэтому можем говорить, что танки неэффективны. А Германия, Соединенные Штаты, Франция, я уверен, будут говорить, что нет, танки пока что эффективны и отказываться от них нельзя.

Они будут говорить завуалированно, но если посмотреть на выражение лица человека, который это скажет, то станет очевидно, что он хорошо понимает: говорит не совсем правду, но должен придерживаться определенной линии. Она не может допустить, чтобы на ее слова сослались и расторгли контракты, которые стоят миллионы, если не миллиарды.

Какие направления модернизации танков – усиление защиты крыши, беспилотные башни, интеграция с БПЛА, новые боеприпасы, РЭБ, новые виды брони или системы активной защиты – являются наиболее перспективными?

Танки меняются. Первые британские танки времен Первой мировой войны были очень большими. Со временем они становились меньше и быстрее. Французские танки вообще имеют колесное, а не гусеничное шасси. Скорее всего, будет тенденция к уменьшению размеров, беспилотному управлению и увеличению скорости.

То есть речь идет об автоматизации?

Нет смысла сильно бронировать танк. Танки нового поколения будут очень быстрыми. Их вообще можно делать без брони или с небольшой броней, чтобы была защита от осколков.

Насколько реально создать "неуязвимый" танк в условиях, когда противник имеет преимущество в воздухе?

Вообще невозможно создать оружие, которое было бы неуязвимым. Если бы такое оружие существовало, то война, скорее всего, закончилась бы.