Пока неизвестно, поступит ли данный танк на вооружение в полном объеме, отметил обозреватель.

Будущее российского танка Т-14 "Армата" остается под вопросом. Несмотря на заявленные россиянами улучшенную защиту, огневую мощь и маневренность, он сталкивается с российскими производственными ограничениями. Об этом пишет обозреватель и аналитик Айзек Сейтц в статье на 19FortyFive.

"Судьба "Арматы", скорее всего, решится после окончания войны в Украине. Если Т-14 поступит на вооружение, он станет самым значимым танком в истории России. Однако пока неизвестно, поступит ли он на вооружение в полном объеме", - говорится в публикации.

По словам автора, их всех систем вооружения, используемых российской армией, ни одна не вызывает столько споров, как T-14 "Армата", - россияне держат информацию о танке в строгом секрете, поэтому трудно сказать, оправдывает ли новый "супертанк" свою репутацию.

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Более конкретно ясно то, что Т-14 "Армата" столкнулся со значительными задержками производства и перерасходом средств, отмечается в статье:

"Высокая стоимость танка, оцениваемая в 5-7,1 млн долларов за единицу, ограничила его производство и развертывание. Международные санкции и другие производственные проблемы также ограничили доступ России к критически важным компонентам, необходимым для производства Т-14. Эти проблемы с цепочкой поставок еще больше задержали развертывание танка и подняли вопросы о его долгосрочной жизнеспособности".

По тем или иным причинам поставки Т-14 постоянно задерживались. На данный момент неизвестно, сколько рабочих Т-14 в настоящее время находится на вооружении российской армии, по оценкам, всего 10-20 танков, добавил Айзек Сейтц.

При этом обозреватель напомнил, как 4 марта 2024 года генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов­ заявлял, что Т-14 поступил на вооружение российской армии, однако, не будет участвовать в боях в Украине.

"Хотя выбор более дешевых вариантов во время активных боевых действий в некоторой степени понятен, возникает вопрос: в чем смысл? Зачем вкладывать деньги в танк, который даже не будет участвовать в боях? Я интерпретирую его комментарии так, что производство не достигло того уровня, когда Т-14 можно будет производить в достаточно больших количествах", - акцентировал автор.

Российский танк Т-14 "Армата" - заявленные характеристики

По заявлениям россиян, у данных танков беспилотная башня, которая повышает выживаемость экипажа. Кроме того, танк якобы оснащен усовершенствованной композитной броней и реактивной броней.

Также сообщалось, что T-14 усилен системой активной защиты Afghanit, предназначенной для обнаружения и нейтрализации входящих угроз, таких как противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и реактивные гранаты (РПГ).

Еще утверждалось, что T-14 оснащен дизельным двигателем мощностью 1500 лошадиных сил. Танк предположительно может развивать скорость до 75-80 км/ч и имеет запас хода около 500 километров на одном баке топлива.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что Россия за все годы изготовила лишь около 20 танков Т-14 "Армата".

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