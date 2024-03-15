В прошлом году из запланированных почти 30 единиц Россия не изготовила ни одного танка Т-14.

Россия за все годы изготовила лишь около 20 основных боевых танков (ОБТ) Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы "Армата". Все они относятся к опытной партии. Об этом говорится в ответе Главного управления разведки МО Украины на запрос АрмияInform.

Интересно, что именно столько танков российской армии планировали передать еще в далеком 2021-м.

"В этом году поступят в войска 20 новых танков Т-14 "Армата"", - заявил тогда заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

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По данным ГУР, в 2024 году Россия планирует изготовить 29 танков Т-14.

"Но наиболее вероятно, что этот план не будет выполнен. Так, в 2023 году из запланированных 29 единиц не было изготовлено ни одного танка", - говорится в ответе Главного управления разведки.

Также в ГУР сообщили, что не располагают информацией об участии танков Т-14 "Армата" в боевых действиях на территории Украины.

Почему такие танки РФ не использует на фронте

Напомним, ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Т-14 не поедут в Украину из-за технических трудностей и недоступности обслуживания этих танков в зоне боевых действий.

В то же время по словам генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова, танки на базе "Арматы" на фронте не появятся из-за его высокой цены.

"Армии проще приобрести более дешевые танки Т-90", - заявил он недавно.

Т-14 "Армата" - главные особенности

Россияне иногда позиционируют Т-14 как "танк нового поколения". Его главным отличием является изолированная безэкипажная башня: весь экипаж находится в бронированной капсуле в передней части ОБТ.

Танк оборудовали новым комплексом активной защиты "Афганит", способным "перехватывать даже противотанковые снаряды". Подтверждений ее эффективности пока нет.

Кроме того, на Т-14 применили комплекс мер, которые снижают заметность танка в инфракрасном, магнитном и радиодиапазоне. По мнению разработчиков, это должно существенно повысить его живучесть.

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