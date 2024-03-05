Этот танк до сих пор не производится серийно и вряд ли когда-то будет, уверен обозреватель.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко перечислил причины, по которым, скорее всего, Россия отказалась пускать на фронт свои разрекламированные новые танки Т-14 "Армата".

Эксперт напомнил, что официально такое решение россияне объяснили дороговизной танка. Однако, он уверен, что это не истинная причина.

"Нет никакой интриги в том, что на самом деле проблема танка Т-14 "Армата", который до сих пор не производится серийно и вряд ли когда-то будет, не только в его очень высокой цене", - заявил Коваленко.

В частности, как отметил обозреватель, регулярно появлялась информация о том, что платформа "Армата" очень проблемная: в 2023 году на форуме "Армия-2023" Т-14 выкатили на полигон, и там по практически ровной поверхности из бетона и щебня танк с трудом перемещался, раскачивался, пробуксовывал, стрелял на небольших скоростях и при торможении.

"Было очевидно, что в полевых условиях, на пересеченной местности, дела будут еще хуже. За прошедшие годы не только не были исправлены проблемы "Арматы" с трансмиссией, но и в целом танк остался крайне сырым в балансе массы и габаритов, а также прочих показателей - в том числе мобильности, подвижности", - добавил Коваленко.

Не менее важными проблемами эксперт назвал недоступность обслуживания этих танков в зоне боевых действий и то, что у них слишком большой профиль.

Танки Т-14 "Армата" - что сообщалось

Напомним, Россия объявила, что поставила на вооружение новый танк Т-14 "Армата".

При этом, как заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, на фронт в Украину его не будут отправлять. Хотя, по его словам, "Армата" якобы намного превосходит другие российские и советские танки по своим характеристикам.

Вас также могут заинтересовать новости: