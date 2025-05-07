Надежные и экономные: названы 5 лучших японских гибридных автомобилей с пробегом

Также были определены 5 самых ненадежных гибридных автомобилей с пробегом от японских производителей.

Гибридные автомобили объединяют в себе лучшие качества традиционных моделей с ДВС и электромобилей. Тем не менее далеко не все эти автомобили стоит рассматривать к покупке.

В Top Speed назвали 5 лучших японских гибридных автомобилей с пробегом, на которые стоит обратить внимание. Также эксперты определили 5 моделей, от покупки которых лучше воздержаться.

ТОП-5 лучших японских гибридных автомобилей:

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Toyota Prius (с 2015 года - наше время) Honda Accord Hybrid (с 2018 года - наше время) Toyota RAV4 Hybrid (с 2016 года - наше время) Lexus ES 300h (с 2019 года - наше время) Toyota Camry Hybrid (с 2018 года - наше время)

Эксперты признали Toyota Prius четвертого и пятого поколений лучшим японским гибридным авто. По их словам, эта модель превосходит многих конкурентов.

В издании отметили, что Toyota Prius предлагает очень низкий расход топлива и практичный интерьер. Также эта модель получила высокие оценки за свою безопасность.

ТОП-5 худших японских гибридных автомобилей:

Lexus CT 200h (с 2011 по 2019 год) Nissan Rogue Hybrid (с 2017 по 2019 год) Honda CR-Z (с 2011 по 2016 год) Toyota Prius C (с 2012 по 2019 год) Nissan Pathfinder Hybrid (с 2014 по 2015 год)

Lexus CT 200h признали худшим японским гибридным автомобилем с пробегом. По словам экспертов, это неоправданно дорогая альтернатива Toyota Prius.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты определили самый надежный японский электромобиль, который способен составить конкуренцию моделям Toyota и Lexus. По их словам, эта модель редко сталкивается с поломками.

Кроме того, были названы 13 автомобилей, которые можно покупать даже с огромным пробегом. Эксперты отметили, что это очень надежные автомобили.

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