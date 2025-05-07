По мнению Свитана, Путин хочет принудить Киев к временному "перемирию".

Для Украины самой большой опасностью являются удары баллистическими ракетами типа "Искандер", время подлета которых - считанные минуты. Это может быть гораздо опаснее экспериментальной баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которой российский диктатор угрожает Киеву. Об этом в интервью проэкту "Фабрика новин" сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан.

"Будет удар "Орешником", не будет удара "Орешником" - это не зависит от того, что Путин поставил кому-то задачу… В любой момент могут нанести удары всеми средствами поражения, которые у них есть. Для нас самое страшное - это баллистика", - сказал Свитан.

Он пояснил, что баллистические ракеты типа "Искандер" прилетают по цели спустя считанные минуты после пуска, в то время, как время подлета "Орешника" - более 10 минут. Таким образом, можно успеть среагировать на воздушную тревогу и пройти в укрытие.

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"Поэтому "Орешник", "кокошник", "какашник" как угодно пусть его называют и пугают, это никак не повлияет…", - подчеркнул эксперт.

Он уверен: заявление о нанесении удара по Украине ракетой "Орешник" связано с желанием Путина запугать Киев и принудить к так называемому 3-дневному перемирию, которое российский диктатор объявил по случаю парада Победы 9 мая. По мнению Свитана, в этот день ВСУ следовало бы нанести удар, но не по Красной площади во время парада, а рано утром по местам, где будет осуществляться построение его участников. Как пояснил эксперт, суть такой атаки не в том, чтобы испортить "праздник" россиянам, а в том, что скопление большого количества военных всегда было причиной для ударов противника.

Свитан подчеркнул, что перемирие, к которому Кремль принуждает Украину, выгодно только самим оккупантам.

"Это – перемирие, это "бред сивой кобылы"… Зачем оно нам надо? Мы обороняемся, а перемирие нужно любой наступающей армии. Любая наступающая армия в сравнении с обороняющейся имеет перерасход – техники, боеприпасов - иногда в 5-7-10 раз, в зависимости от позиции. Потому никто ни на какое перемирие уж точно не пойдет - нам это просто тупо невыгодно", - подчеркнул Свитан.

Россия угрожает "Орешником"

Как писал УНИАН, СМИ России сообщили, что диктатор Владимир Путин поручил Минобороны РФ определить цели в Украине для нанесения удара баллистической ракетой "Орешник". Дескать, это связано с тем, что Украина отказывается от так называемого перемирия на трое суток, а Москва не сможет безопасно провести военный парад 9 мая.

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак считает, что Кремль запугивает Киев баллистическими ударами, в частности "Орешником", потому что в Москве опасаются, что ВСУ 9 мая нанесут удар по Красной площади или другим локациям в Москве или Московской области. При этом Ступак уверен, что ВСУ не станут атаковать Красную площадь 9 мая.

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