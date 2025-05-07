Свитан напомнил, что ВСУ атаковали РФ в годовщину президентства Путина.

Атаку по военным объектам РФ Силы обороны осуществили именно сегодня потому, что открылось своеобразное "окно возможностей" - максимальное количество ПВО стянуто к Москве для того, чтобы обезопасить проведение парада 9 мая. Как пояснил на Фабрике новостей военный эксперт, летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан, в результате ряд военных объектов остался неприкрытым. Также он отметил, что именно 7 мая 25 лет назад Владимир Путин впервые стал президентом РФ.

"Оптимально было логично осуществить именно сегодня такого рода атаку. Причем вечером большим количеством беспилотников... Раньше нельзя было этого делать потому, что ПВО противника была рассредоточена по всем объектам в России, особенно в европейской части. А сейчас вот есть окно возможностей - несколько дней, буквально неделя. Россияне стянули практически всю ПВО к Москве и на Керченский мост", - сказал Свитан.

Он уточнил, что поэтому, из-за передислокации ПВО, большинство военных объектов РФ оказалась незащищенной, и командование ВСУ приняло грамотное решение ударить по разным "точкам" одновременно. По словам эксперта, эта атака привела к серьезным последствиям. В частности, несколько заводов "остановили свою производственную цепочку", плюс атакованы два аэродрома - "Кубинка", "Саваслейка" - и, вероятно, есть повреждения нескольких самолетов.

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"На "Кубинке" в основном базируются пилотные группы "Русские витязи", "Стрижи" - летные группы, которые "аквафреш" таскали над Красной площадью. Поэтому у них сейчас будут большие проблемы - придется либо пересаживаться на другие самолеты, либо с другого аэродрома летать. А это - уже проблема для летного состава", - сказал Свитан.

По его словам, такие внезапные изменения, связанные с базированием самолетов, влияют непосредственно на процесс выполнения летного задания и могут привести к непредсказуемым последствиям.

Свитан добавил: если и бить по Москве 9 мая, то точно не дронами, а баллистическими ракетами, поскольку БПЛА не смогут преодолеть плотный "заслон" ПВО, которая стянута к российской столице.

Атака по объектам в России 7 мая

Напомним, в ночь на 7 мая дальнобойные дроны СБУ поразили два завода военно-промышленного комплекса (ВПК) в российском тылу. По данным источников УНИАН, в Московской области поражено предприятие "Базальт" - главное оборонное предприятие РФ по изготовлению вооружения и боеприпасов для всех родов войск армии РФ. По данным местных жителей, на заводе прогремело не менее 7 взрывов, после которых начался пожар. Аналогично атакован тульский завод "Сплав" - единственное в РФ предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны.

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