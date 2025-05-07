Для начала Украина могла бы позаимствовать норвежский опыт с добровольной срочной службой для женщин.

Украина допустила большую ошибку, не введя срочную военную службу для женщин еще в 2014 году. Такое мнение высказала советница ВСУ по гендерным вопросам Оксана Григорьева во время конференции "Война женского рода", пишет hromadske.

"Если бы мы тогда начали эту тему "пушить", то, возможно, она бы не была такой болезненной сегодня", - отметила она.

По мнению Григорьевой, Украина может использовать опыт Норвегии, где женщины могут добровольно пойти на срочную службу, чтобы потом участвовать и в профессиональной армии, строя военную карьеру.

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"Мы этого не сделали, и это, конечно, наша вина. Мы не популяризировали тему привлечения всех женщин. Женщины как ушли в 2014 году добровольно, так и сейчас они идут добровольно. Но честь и хвала этим женщинам, потому что они мотивированы, потому что они пришли сами", - добавила она.

Женщины в украинской армии: что надо знать

Как писал УНИАН, по состоянию на январь 2024 года в украинской армии служило 45 587 женщин, из них 13 487 имели статус участника боевых действий. С 2014 года количество женщин-офицеров в украинской армии выросло почти в пять раз. Женщины занимают должности командиров батарей, взводов, отделений беспилотной авиации и снайперских подразделений.

В 2023 году Министерство обороны отменило ограничения по должностям для женщин, позволив им занимать должности водителей, гранатометчиков, командиров БМП, ремонтников, пулеметчиков, снайперов и тому подобное.

Женщины в возрасте от 18 до 60 лет могут заключать контракт с ВСУ при условии пригодности к службе по состоянию здоровья. С 1 марта 2025 года мобилизация женщин остается добровольной, за исключением медицинских работников и фармацевток, которые обязаны стать на воинский учет.

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