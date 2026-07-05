Украина начинает экспорт готовых боевых беспилотников в США

1 июля 2026 года Государственная служба экспортного контроля Украины впервые в истории выдала официальное разрешение на экспорт готовых украинских ударных беспилотных авиационных комплексов F10 для нужд Вооружённых сил США.

Первого июля 2026 года Государственная служба экспортного контроля Украины одобрила поставку партии ударных беспилотных авиационных комплексов (БАК) F10, разработанных украинской компанией F-Drones, в пользу Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Нормативным основанием для сделки стало решение Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля (МКВТС), пишет Deep State.

Это первый задокументированный случай в истории двусторонних отношений, когда украинское государство одобрило продажу за рубеж не отдельных деталей, плат или технологических решений, а полностью укомплектованных готовых единиц боевой робототехники для американской армии. Заключенное соглашение интегрировано в масштабную программу Пентагона под названием Drone Dominance.

Выходу украинского беспилотника на американский рынок предшествовали жесткие испытания. В феврале 2026 года интересы разработчика в США представляла партнерская компания UDD Tech Corp. Она выставила комплекс F10 на первый этап квалификационных соревнований Gauntlet I, проходивших на военной базе Форт-Беннинг (штат Джорджия).

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По итогам тестов украинская разработка продемонстрировала высокие тактико-технические характеристики:

Комплекс занял 6-е место среди 25 иностранных и американских участников; F10 вошел в список из 11 беспилотных систем-победителей, прошедших финальный отбор; По итогам конкурса производитель подписал твердый контракт на производство и отгрузку 2 000 единиц беспилотников для американского оборонного ведомства; Компанию F-Drones официально пригласили к участию в следующей фазе технологических испытаний программы.

Генеральный директор F-Drones Стас Хутир в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина" подчеркнул, что открытие экспортного направления является критически важным шагом для отечественного бизнеса. По его словам, внешняя торговля является главным рычагом для капитализации предприятий, привлечения иностранных инвестиций, повышения планки внутренних стандартов качества и углубления глобального промышленного сотрудничества.

Руководитель компании отдельно подчеркнул, что отправка партии техники в США никоим образом не ослабит поставки аналогичных комплексов для подразделений Вооруженных Сил Украины, воюющих на фронте. Напротив, финансовое укрепление оборонных предприятий за счет иностранных контрактов позволит нарастить общие производственные мощности и обеспечит украинскую армию передовыми решениями в будущем.

Стоит отметить, что согласование этого экспортного проекта состоялось еще до вступления в силу новых постановлений Кабинета Министров Украины, призванных существенно упростить и дебюрократизировать продажу товаров военного назначения в условиях действующего военного положения.

Украинский ВПК выходил на рынок Северной Америки постепенно – первые поставки комплектующих и узлов для FPV-дронов украинской сборки были зафиксированы еще в 2025 году. Однако сделка с F10 стала прецедентом на самом высоком государственном уровне.

В настоящее время официальные Киев и Вашингтон работают над заключением комплексного межправительственного соглашения о совместном создании беспилотных систем, которое должно гарантировать прямой и беспрепятственный доступ украинских оборонных технологий на внутренний рынок США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переход государства к стратегии контролируемого экспорта оружия и развертывание трёх профильных международных платформ сотрудничества.

Эффективность ударов украинских дронов

По информации издания The Moscow Times, российский нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ), расположенный в городе Кстово, полностью остановил процессы переработки сырья в результате успешных ударов украинских беспилотников.

Предприятие имеет критически важное значение для внутреннего рынка РФ, занимая четвертое место в стране по общей мощности и второе – по объемам выпуска автомобильного бензина. Во время последней атаки, состоявшейся в четверг, 2 июля, существенные повреждения получила ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6, на долю которой приходилось более половины (53%) производственных мощностей всего завода. Ситуацию для предприятия усугубляет то, что предыдущим ударом украинских сил 24 июня уже была выведена из строя другая важная установка первичной переработки – АВТ-5.

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