Украина начинает экспорт готовых боевых беспилотников в США

Первого июля 2026 года Государственная служба экспортного контроля Украины одобрила поставку партии ударных беспилотных авиационных комплексов (БАК) F10, разработанных украинской компанией F-Drones, в пользу Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Нормативным основанием для сделки стало решение Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля (МКВТС), пишет Deep State.
Это первый задокументированный случай в истории двусторонних отношений, когда украинское государство одобрило продажу за рубеж не отдельных деталей, плат или технологических решений, а полностью укомплектованных готовых единиц боевой робототехники для американской армии. Заключенное соглашение интегрировано в масштабную программу Пентагона под названием Drone Dominance.
Выходу украинского беспилотника на американский рынок предшествовали жесткие испытания. В феврале 2026 года интересы разработчика в США представляла партнерская компания UDD Tech Corp. Она выставила комплекс F10 на первый этап квалификационных соревнований Gauntlet I, проходивших на военной базе Форт-Беннинг (штат Джорджия).
По итогам тестов украинская разработка продемонстрировала высокие тактико-технические характеристики:
- Комплекс занял 6-е место среди 25 иностранных и американских участников;
- F10 вошел в список из 11 беспилотных систем-победителей, прошедших финальный отбор;
- По итогам конкурса производитель подписал твердый контракт на производство и отгрузку 2 000 единиц беспилотников для американского оборонного ведомства;
- Компанию F-Drones официально пригласили к участию в следующей фазе технологических испытаний программы.
Генеральный директор F-Drones Стас Хутир в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина" подчеркнул, что открытие экспортного направления является критически важным шагом для отечественного бизнеса. По его словам, внешняя торговля является главным рычагом для капитализации предприятий, привлечения иностранных инвестиций, повышения планки внутренних стандартов качества и углубления глобального промышленного сотрудничества.
Руководитель компании отдельно подчеркнул, что отправка партии техники в США никоим образом не ослабит поставки аналогичных комплексов для подразделений Вооруженных Сил Украины, воюющих на фронте. Напротив, финансовое укрепление оборонных предприятий за счет иностранных контрактов позволит нарастить общие производственные мощности и обеспечит украинскую армию передовыми решениями в будущем.
Стоит отметить, что согласование этого экспортного проекта состоялось еще до вступления в силу новых постановлений Кабинета Министров Украины, призванных существенно упростить и дебюрократизировать продажу товаров военного назначения в условиях действующего военного положения.
Украинский ВПК выходил на рынок Северной Америки постепенно – первые поставки комплектующих и узлов для FPV-дронов украинской сборки были зафиксированы еще в 2025 году. Однако сделка с F10 стала прецедентом на самом высоком государственном уровне.
В настоящее время официальные Киев и Вашингтон работают над заключением комплексного межправительственного соглашения о совместном создании беспилотных систем, которое должно гарантировать прямой и беспрепятственный доступ украинских оборонных технологий на внутренний рынок США.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переход государства к стратегии контролируемого экспорта оружия и развертывание трёх профильных международных платформ сотрудничества.
Эффективность ударов украинских дронов
По информации издания The Moscow Times, российский нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ), расположенный в городе Кстово, полностью остановил процессы переработки сырья в результате успешных ударов украинских беспилотников.
Предприятие имеет критически важное значение для внутреннего рынка РФ, занимая четвертое место в стране по общей мощности и второе – по объемам выпуска автомобильного бензина. Во время последней атаки, состоявшейся в четверг, 2 июля, существенные повреждения получила ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6, на долю которой приходилось более половины (53%) производственных мощностей всего завода. Ситуацию для предприятия усугубляет то, что предыдущим ударом украинских сил 24 июня уже была выведена из строя другая важная установка первичной переработки – АВТ-5.