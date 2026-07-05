НАТО нуждается в планах действий в чрезвычайных ситуациях для обороны Европы, – FT

Что касается фактической военной обороны Европы, то, по мнению автора статьи, отправной точкой должна стать европеизация НАТО.

Современная Европа имеет два ядра. Ее экономико-политическим ядром является ЕС, а военно-политическим – НАТО, пишет почетный профессор европейских исследований Оксфордского университета Тимоти Гартон Эш в статье Financial Times.

Эш отметил, что обе организации расположены в Брюсселе, но на протяжении десятилетий они практически не общались между собой.

"Однако сила Европы как раз и заключается в наличии этого двойного ядра. На саммите военного альянса в Анкаре, который состоится на этой неделе, его лидеры должны осознать, что второе ядро Европы срочно нуждается в реконструкции", – говорится в статье.

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Отмечается, что с момента своего основания обе организации значительно расширились. Сейчас в их состав входят не менее 23 европейских стран. Но если для ЕС характерны постоянные изменения, то для НАТО – структурная стабильность.

"На протяжении десятилетий военный альянс во главе с США защищал Европу, которая мирно развивалась в экономическом и политическом плане, от потенциальной советской/российской агрессии", – отмечает автор статьи.

Профессор подчеркнул, что внешняя угроза, несомненно, вернулась с удвоенной силой, но есть также явные признаки возрождения старой внутриевропейской проблемы.

"За нынешними опасениями Франции и Польши относительно стремительного роста немецких расходов на оборону, которые сосредоточены исключительно на Германии, скрывается призрак исторических страхов перед немецким военным доминированием", – констатирует он.

Отмечается, что после полутора лет правления администрации Трампа стало очевидно, что Европа больше не может полагаться на Соединенные Штаты в вопросах своей обороны.

Между тем существует значительный риск того, что президент России Владимир Путин атакует территорию НАТО еще до прихода нового президента США в январе 2029 года.

"Понимая, что Трамп, возможно, не придет на помощь Европе, и видя, что Европа начинает серьезно перевооружаться, оказавшийся в затруднительном положении российский диктатор может решить, что это его последний и лучший шанс продемонстрировать, что НАТО превратилось в бумажного тигра", – считает Эш.

Поэтому, по его мнению, восстановление второго ядра Европы является одновременно важной и неотложной задачей.

"ЕС должен играть решающую роль в увеличении и координации финансирования европейского перевооружения, как это уже начало происходить благодаря таким инициативам, как SAFE (Security Action for Europe) и Европейский оборонный фонд", – считает профессор.

Однако, пишет автор, было бы опасной иллюзией полагать, что ЕС сам может стать военно-политическим ядром Европы, а его обязательства по взаимной обороне, предусмотренные статьёй 42.7 Договора о Европейском Союзе, будут выполнять роль статьи 5 НАТО.

"Вместо этого эти две организации, базирующиеся в Брюсселе, должны осознать, чем они были в лучшие времена и чем должны стать снова: двумя ядрами, глубоко дополняющими друг друга и взаимно усиливающими друг друга", – отмечает Эш.

Что касается фактической военной обороны Европы, по мнению профессора, отправной точкой должна стать европеизация НАТО:

"Это предполагает два отдельных временных горизонта: 10-летний и 10-месячный. Европа и Канада (эта великая почетная европейская страна) должны работать – насколько это возможно, в сотрудничестве с США – над достижением стратегической цели: создания Европы, которая будет обладать обычными вооруженными силами, так называемыми стратегическими средствами обеспечения и, в конечном итоге, ядерным сдерживающим потенциалом, необходимыми для ее обороны".

В то же время, отмечает автор, НАТО нуждается в немедленной разработке планов действий в чрезвычайных ситуациях для обороны под руководством Европы, а в худшем случае – исключительно силами Европы, против любой возможной российской агрессии.

"Дальнейшая военная и экономическая поддержка Украины, которая сейчас ведет боевые действия глубоко на территории России, остается жизненно важной. Украина продемонстрировала нам, на что способны боевой дух и героическая импровизация даже в самых сложных обстоятельствах", – говорится в статье.

По мнению профессора, при условии правильной формулировки такое планирование на случай чрезвычайных ситуаций должно быть одобрено администрацией Трампа.

"Только если Европа продемонстрирует железную решимость защищать себя, Путина удастся сдержать", – заключает автор статьи.

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