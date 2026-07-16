Сколько 'Кинжалов' осталось у России и почему их запускают реже: ответ ГУР

Россия в четыре раза сократила количество ударов "Кинжалами".

В 2026 году Россия стала реже применять для нанесения ударов по Украине гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" из-за высокой стоимости их производства и низкой эффективности. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило в ответ на запрос УНИАН.

По оценке ГУР, на вооружении ВС РФ находится около 100 гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал".

В ответе отмечается, что в 2026 году противник сократил планы по производству этих ракет: запланирован выпуск до 60 единиц, или до пяти в месяц.

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"Главные причины – высокая стоимость производства и низкая эффективность применения", – отмечают в ГУР.

При этом сообщается, что Россия имеет на вооружении более 40 боеспособных самолетов МиГ-31И/К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Этого авиационного парка оккупантам достаточно для нанесения ракетных ударов по территории Украины. Однако, несмотря на такое количество носителей, в 2026 году интенсивность ударов "Кинжалами" снизилась в четыре раза – зафиксировано восемь применений. Россия сократила использование этих ракет из-за их низкой эффективности поражения целей", – пояснили в ГУР.

Также отмечается, что ключевыми предприятиями военно-промышленного комплекса РФ, задействованными в производстве ракет "Кинжал", являются:

АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (г. Коломна, Московская область),

АО "Научно-производственное предприятие "Радар ММС" (г. Санкт-Петербург),

АО "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения им. В. Бахирева" (г. Дзержинск, Нижегородская область)

Ракеты "Кинжал" – последние новости

Как сообщал УНИАН, соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что российскую гиперзвуковую авиационную ракету "Кинжал", вероятно, не стоит перехватывать из-за ее несовершенства.

В интервью LIGA.net, отвечая на вопрос о возможности перехвата ракет "Кинжал", Штилерман высказал мнение, что практического смысла в этом мало, поскольку эти ракеты и без того часто не попадают в заданные цели. В качестве примера он привёл удары по аэродрому в Староконстантинове, где, по его оценке, российские ракеты не смогли поразить даже крупный объект.

В то же время эксперты отмечают, что Россия уже более трех десятилетий не способна производить новые самолеты МиГ-31, являющиеся носителями "Кинжалов", а каждая потеря флота фактически необратима.

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