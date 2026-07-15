Сможет противостоять 'Орешнику': в Европе разработают заатмосферный перехватчик баллистических ракет

Инженерные работы должны начаться в августе.

Европейские оборонные компании договорились о создании консорциума для разработки перехватчика, способного сбивать баллистические ракеты средней и промежуточной дальности за пределами атмосферы. Об этом говорится в сообщении на сайте компании Thales.

Так, 14 июля в Париже компании Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran и аэрокосмический стартап Destinus подписали письмо о намерениях по созданию консорциума Bliksem EXO.

Целью сотрудничества является разработка независимого европейского решения в сфере противоракетной обороны, включая баллистические ракеты средней дальности класса "Орешник" с раздельными и маневрирующими боевыми частями.

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Компании планируют заключить обязательное соглашение о создании консорциума в течение следующих трех месяцев.

Совместные инженерные работы должны начаться в августе, а испытания боевой части будущей заатмосферной ракеты-перехватчика запланированы на 2027 год. В то же время данная договоренность пока не обязывает стороны финансировать разработку или закупать будущую систему.

Стартап Destinus станет ведущей компанией консорциума и будет отвечать за системную интеграцию и разработку боевой части Exo-atmospheric Kill Vehicle (EKV).

При этом MBDA Deutschland будет отвечать за ракету-перехватчик, пусковую установку и контейнер, а Safran Electronics & Defense – за головку самонаведения, системы наведения, навигации и управления EKV.

Airbus Defence and Space будет отвечать за системы командования и управления, а Thales – за радары и датчики, в частности для раннего предупреждения и управления.

В ходе проектирования, испытаний и оценки системы программа будет опираться на оперативный опыт Украины в противодействии массированным российским ракетным атакам.

Создание Антибаллистической коалиции

Напомним, 13 июля сообщалось, что Украина и девять европейских стран образовали Антибаллистическую коалицию. Отмечалось, что новая архитектура противоракетной обороны будет дополнять существующие системы ПРО, включая суверенные европейские решения, уже приобретенные или запланированные к приобретению странами-участницами коалиции.

Кроме того, к ней могут присоединиться и другие страны.

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