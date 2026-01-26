Роботы и дроны: НАТО хочет создать вдоль границы с РФ беспилотную зону обороны

Система будет охватывать несколько тысяч километров "горячего участка".

НАТО планирует сформировать автоматизированную оборонную зону для защиты европейских границ от возможных атак со стороны России. Об этом заявил заместитель начальника штаба Альянса по операциям генерал Томас Ловин в комментарии немецкому изданию Welt am Sonntag, отмечает Interesting Engineering.

По его словам, многоуровневая концепция обороны предусматривает использование передовых технологий, способных замедлить или остановить вторжение еще на ранних этапах конфликта. Как отмечают СМИ, Польша и Румыния уже изучают возможность развертывания подобной системы.

По плану НАТО, вдоль границ с Россией и Беларусью должна появиться буферная зона, оснащенная сетями наблюдения и дистанционно управляемыми или полуавтоматизированными системами, которые будут обеспечивать первую линию обнаружения возможного вторжения.

"Ловин пояснил, что система восточного наблюдения Альянса будет интегрировать данные из наземных, воздушных, космических и цифровых источников. Автоматизированная платформа на базе искусственного интеллекта будет использовать сенсоры для обнаружения противника и сможет активировать защитные средства – дроны, полуавтономные боевые машины, наземные роботизированные комплексы, а также автоматические системы ПВО и противоракетной обороны", – говорится в статье.

В то же время, как отмечают авторы, генерал подчеркнул, что любые действия с применением летального оружия "всегда будут оставаться под ответственностью человека".

Сенсоры планируют разместить на земле, в космосе, в киберпространстве и в воздухе. Система будет охватывать территорию протяженностью в несколько тысяч километров, фиксировать перемещение противника или развертывание вооружений и передавать информацию всем странам НАТО в режиме реального времени. По словам Ловина, такая инфраструктура, управляемая искусственным интеллектом, усилит существующие системы вооружения Альянса и передовые подразделения.

Сбор разведывательных данных будет базироваться на сочетании стационарных и мобильных платформ – радаров, акустических и оптических сенсоров, а также информации со спутников, беспилотников и разведывательных самолетов.

По словам аналитиков, европейские страны НАТО повышают уровень боевой готовности на фоне опасений, что Россия, экономика которой переведена на военные рельсы из-за войны против Украины, может попытаться расширить свое военное присутствие на территории ЕС.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готовится подписать контракт на создание "крупнейшей в Европе системы противодействия дронам". В интервью СМИ он не раскрыл стоимость сделки и не назвал консорциум, с которым должны заключить соглашение. Однако отметил, что речь идет о "различных типах вооружений" и что закупка обусловлена "насущной оперативной необходимостью".

Авторы добавили, что Польша и Румыния работают над развертыванием новой системы вооружений для противодействия российским дронам. Ее начали разрабатывать после неоднократных нарушений воздушного пространства НАТО, которые выявили уязвимости безопасности и обострили региональную напряженность.

По данным СМИ, Дания также планирует присоединиться к этой инициативе в рамках более широкого усиления обороны на восточном фланге Альянса. Ожидается, что полностью система НАТО заработает до конца 2027 года.

Оборона НАТО - последние новости

Напомним, глава НАТО Марк Рютте заявил, что Евросоюз или Европа в целом не способны защитить себя без США. По его словам, в этом случае расходы Европы на оборону должны будут значительно возрасти, также нужно закупить собственное ядерное вооружение, на что в целом требуются миллиарды евро. По его мнению, защита стран ЕС без Америки похожа на мечту.

По его словам, Европе нужны США, и аналогично США нужны НАТО. Рютте добавил, что даже по мере изменения приоритетов Америки "всегда будет очень сильное присутствие США в Европе".

Глава НАТО также предупредил, что показатели сбивания Украиной российских беспилотников снизились, поскольку у нее недостаточно перехватчиков для эффективного противодействия. Он призвал депутатов Европарламента помочь ему убедить лидеров оказать помощь Украине.

