Неспособность поддержать потребности Украины разрушает Европу, - The Telegraph

Инновации, продемонстрированные Украиной в условиях продолжающихся бомбардировок со стороны России, заслуживают большего признания со стороны союзников.

В то время как перед лицом крайних трудностей украинцы продемонстрировали замечательную стойкость и креативность, однако ресурсы страны имеют предел, а западные державы недальновидно не дополняют эти усилия своей помощью, пишет обозреватель The Telegraph Сэмюэль Рамани.

Недостаточная помощь

Чтобы изменить ситуацию, некоторые западные транснациональные корпорации и союзники по НАТО пришли на помощь Украине. Ранее на этой неделе министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о партнерстве с американским технологическим гигантом Palantir для оснащения беспилотников-перехватчиков возможностями искусственного интеллекта.

Великобритания значительно увеличила производство беспилотных летательных аппаратов Octopus и намерена выпускать тысячи таких дронов ежемесячно. Что касается энергетики, Польша в феврале обязалась увеличить экспорт газа в Украину с 600 000 кубометров в час до 720 000 кубометров в час.

"Хотя эти события позитивны, это лишь полумеры в условиях нынешнего кризиса, с которым столкнулась Украина. Политические распри и оперативные проблемы снизили эффективность помощи Украине в области противовоздушной обороны", - отмечает Рамани.

В то время как президент Чехии Петр Павел поддерживает поставку в Украину истребителей L-159, способных уничтожать беспилотники, премьер-министр его страны Андрей Бабиш заморозил эти поставки. Проблемы с цепочками поставок и неблагоприятные погодные условия помешали Великобритании выполнить план по поставке 15 зенитных ракет Gravehawk в 2025 году.

Инвестиции в пострадавший энергетический сектор Украины также оказались неудовлетворительными и делают крупномасштабные стратегические инвестиции в украинские ветряные турбины и потенциал возобновляемой энергетики труднодостижимыми.

"Эти временные решения подрывают способность Украины укреплять свои наиболее устойчивые объекты энергоснабжения и подталкивают Россию к продолжению ударов по украинской электроэнергетической инфраструктуре", - отмечает обозреватель.

Европа наносит себе вред

При этом ирония недостаточной поддержки Украины со стороны Европы заключается в том, что это вредит европейцам почти так же сильно, как и украинцам, подчеркивает он.

"Инвестиции в передовые украинские технологии перехвата беспилотников повысят устойчивость альянса НАТО к некоторым из самых опасных военных инноваций России. Поддержка зарождающегося сектора возобновляемой энергетики позволит Украине использовать свой потенциал редкоземельных элементов и стать важным долгосрочным участником отказа Европы от российских ископаемых видов топлива", - подытоживает Рамани.

Зеленский укорил Европу в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обвинив Европу в слабости, нерешительности и неспособности адекватно реагировать на российскую агрессию.

Как отмечает колумнистка The Telegraph Лиза Хаселдайн, президент Украины не ставил целью обидеть союзников. Его речь стала попыткой вывести Европу из состояния самоуспокоенности, которое ведет к новым кризисам и угрозам.

