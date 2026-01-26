'Мечтайте дальше': глава НАТО заявил, что Европа не сможет себя защитить без помощи США

Он предупредил, что показатели сбития Украине российских беспилотников снизились.

Глава НАТО Марк Рютте заявил, что если кто-то считает, что Евросоюз или Европа в целом способны защитить себя без США, то "пусть и дальше мечтает". Об этом пишет The Guardian.

Он сказал, что в этом случае расходы Европы на оборону должны будут значительно возрасти до 10%, а также потребуется закупить собственное ядерное оружие и потратить "миллиарды и миллиарды евро".

По его словам, Европе нужны США, и аналогично США нужны НАТО. Рютте добавил, что даже по мере изменения приоритетов Америки "всегда будет очень сильное присутствие США в Европе".

Глава НАТО также предупредил, что показатели сбития Украине российских беспилотников снизились, поскольку у нее недостаточно перехватчиков для эффективного противодействия.

Он призывал депутатов Европарламента помочь ему убедить некоторых лидеров, располагающих большим количеством перехватчиков (хотя он не назвал их имена на открытом заседании), оказать помощь Украине:

"Это разница между жизнью и смертью изо дня в день, и это влияет на то, как мы защищаем важнейшую энергетическую инфраструктуру".

Критика Зеленского в адрес Европы

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Давосе сделал ряд критических заявлений в адрес европейских стран. Он подчеркнул необходимость создания объединенных вооруженных сил в Европе.

"Европа полагается только на веру, что если будет угроза – НАТО сработает. Но никто на самом деле не видел Альянс в действии. Если Путин решит забрать Литву или ударить по Польше, кто ответит? Прямо сейчас НАТО существует благодаря вере, что США будут действовать. Что они не будут стоять в стороне. Но что, если нет?" - заявил Зеленский.

