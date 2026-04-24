Глава Rheinmetall оценил возможность сотрудничества с Россией, - DW

Компания сосредоточена на поддержке Украины и развитии сотрудничества с западными партнерами.

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания не рассматривает возможность сотрудничества с Россией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его словам, Rheinmetall чётко определяет свою позицию и не планирует возвращаться на российский рынок или участвовать в каких-либо проектах, связанных с РФ.

Он подчеркнул, что компания сосредоточена на поддержке Украины и развитии сотрудничества с западными партнерами, а не на взаимодействии с Россией.

В материале отмечается, что заявление прозвучало на фоне продолжающейся войны РФ против Украины и усиливающейся роли Rheinmetall как одного из ключевых производителей вооружений в Европе.

Таким образом, в компании фактически исключают любые сценарии возобновления деловых связей с Россией в обозримой перспективе.

Скандал вокруг заявлений Rheinmetall и украинских дронов

Ранее вокруг концерна Rheinmetall разгорелся громкий скандал. Глава оружейного гиганта пренебрежительно высказался об украинских БПЛА. Паппергер отметил, что украинские дроны не могут считаться серьезным вооружением, поскольку их собирают студенты и домохозяйки на кухнях.

В ответ на это украинский офицер в резерве Анатолий Храпчинский заявил, что Украина создает такое оружие, которое кардинально меняет ситуацию на линии фронта с помощью подручных средств, поскольку не получила от международных партнеров необходимого оружия для изгнания россиян со своей территории.

