В ЕС вводят новое обязательное требование для автомобилей: что изменится с 7 июля

Новое требование призвано снизить количество ДТП.

В Европейском Союзе с 7 июля вступает в силу новое требование безопасности дорожного движения. Все новые автомобили, регистрируемые в странах ЕС, должны быть оснащены системой Emergency Stop Signal (ESS), пишет Blikk.

Отмечается, что ESS - это система сигнализации экстренного торможения. Она автоматически заставляет стоп-сигналы авто быстро мигать при резком торможении, предупреждая водителей сзади об опасности и снижая риск столкновения.

В издании рассказали, что принцип работы ESS довольно прост. Система начинает работать только в том случае, если бортовые датчики автомобиля фиксируют резкое замедление, превышающее 6 метров в секунду, при скорости транспортного средства не менее 50 км/ч. Именно в таких случаях начинают мигать стоп-сигналы.

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Многие эксперты считают, что ESS может спасти жизни, особенно при высоких скоростях движения. Ученые давно выяснили, что человеческий мозг быстрее реагирует на мигающий свет, чем на постоянный.

Кроме того, интеллектуальная работа ESS позволяет избежать ненужных срабатываний, поскольку она включается только в реальных чрезвычайных ситуациях.

Интеллектуальная работа системы позволяет избежать ненужных срабатываний, поскольку она включается только в реальных чрезвычайных ситуациях. Электроника автомобиля в режиме реального времени анализирует скорость, давление на тормозную систему, срабатывание ABS и интенсивность отпускания педали газа, чтобы точно отличить обычное торможение от резких маневров.

В Германии начали строить автомобильные мосты из пластика и грунта

Ранее в piataauto.md писали, что инженеры в Германии перешли к строительству автомобильных мостов, где вместо бетона используется слой пластика и грунта. Такой метод намного дешевле и экологичнее благодаря экономии огромного количества бетона, а их сопротивление со временем, по словам инженеров, как минимум одинаково.

Хотя это решение нельзя применять к высоким мостам, но для мостов меньшей высоты, более простых, оно позволяет значительно снизить затраты и значительно ускорить работы.

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