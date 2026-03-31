Эксперт о домохозяйках и Rheinmetall: Украина долго просила предоставить качественное оружие

Он отметил, что понимает озабоченность немецкой компании Rheinmetall, но философия войны изменилась.

Украина пытается создавать такое оружие, которое меняет ситуацию на линии боевого столкновения. Украина использует доступные средства, поскольку не получила от международных партнеров такое оружие, чтобы изгнать российских захватчиков с украинской земли. Об этом офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский сказал в эфире Radio NV.

Эксперт напомнил, что когда гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер приехал к президенту Украины Владимиру Зеленскому, и украинский лидер попросил его построить завод в Украине, то немец ответил, что "на это нужны большие деньги".

По мнению Храпчинского, это раскрывает всю суть европейского ОПК, который фрагментирован.

"Они делают то, что умеют делать, то, что заказало у них государство по критериям оценки войны времен Холодной войны, "Бури в пустыне", "Иракской свободы" и т. д. Поэтому здесь нужно понять, что мы говорим об ОПК, который устойчив, не торопится в своих решениях", - сказал Храпчинский.

В то же время в мире произошла технологическая революция. Например, технологии из бытовых приборов можно использовать и для военных средств. Эксперт отметил:

"Украина долгое время просила западных партнеров предоставить дальнобойное оружие, предоставить качественное оружие, которое могло бы помочь Украине. Нам давали оружие, чтобы мы не погибли, а не для того, чтобы мы удержались или изгнали врага. Поэтому Украина пошла своим путем и сделала ключевой элемент - это сокращение времени от угрозы до появления решения. Вот самая большая инновация украинцев. Мы сократили время от появления угрозы до решения, которое противодействует этой угрозе. Да, есть определенные проблемы, мы догоняем эти проблемы, мы не решаем их заранее".

Поэтому эти решения могут базироваться на 3D-принтерах и т. п. Из того, что доступно, делалось оружие.

"И это позволило нам создать высокотехнологичные решения, дублирующие системы, которые позволяют нам уничтожать Воткинский завод, Усть-Лугу и другие нефтеперерабатывающие мощности Российской Федерации, которые позволяют так уничтожать россиян, что они не могут выходить на тяжелой технике", - сказал Храпчинский.

Он отмечает, что понимает обеспокоенность немецкой Rheinmetall, но философия войны изменилась.

"Уже нет необходимости строить такие системы противовоздушной обороны, которые только смотрят в сторону врага, потому что мы видим, как залетают "Шахиды". Мы видим, что нужно строить системы радиоэлектронной борьбы, которые закрывают всю территорию", - добавил аналитик.

Он отметил, что Rheinmetall до сих пор получает крупные контракты на производство автоматов с дальностью стрельбы 600 метров.

Как отмечает эксперт, ключевая эффективность и инновация украинского оружия - это производство такого оружия, которое что-то меняет на линии боевого столкновения. Храпчинский подчеркнул:

"Нам нужно сократить время от угрозы до появления решения. И это мы делаем за счет 3D-принтеров, за счет дешевых китайских компонентов, за счет возможности локализации некоторых производственных мощностей Украины, но мы это делаем, потому что вы нам этого не дали".

Он считает, что нужно объединять усилия. Впрочем, по его мнению, Европа до сих пор рассуждает деньгами, а не своей безопасностью. Когда Европа начнет думать о безопасности, тогда захочет объединиться с ОПК Украины.

Скандал с главой Rheinmetall

Как сообщал УНИАН, генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно высказался об эффективном использовании Украиной дешевых дронов против российских танков.

В то же время президент Зеленский заявил, что "если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall".

Вас также могут заинтересовать новости: