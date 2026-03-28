'Домохозяйки с 3D-принтерами': глава Rheinmetall высмеял украинские технологии

Ему все равно, что дешевые БПЛА за несколько сотен долларов уничтожают технику стоимостью в миллионы.

Генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно высказался об эффективном использовании Украиной дешевых дронов против российских танков. "Это как играть в Лего", – заявил он и добавил, что никакого технологического прорыва Украина не добилась.

"В чем заключается инновация Украины?" – спросил Паппергер. "Они делают инновации со своими маленькими дронами и говорят: "Ого!". И это здорово. Ну и ладно. Но это не технологии Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall", – отметил он в беседе с журналистом The Atlantic Саймоном Шустером.

В публикации указано, что украинские дроны действительно собираются преимущественно из импортных запчастей: роторов, двигателей, камер и чипов. Большинство этих компонентов поступает из Китая, где одна компания производит более 80 процентов малых БПЛА в мире. Но их дешевизна – особенно в сравнении со сложными системами от Lockheed Martin или Rheinmetall – это именно то, что делает их такими разрушительными, подчеркнул Шустер.

В то же время США и их союзники истощили свои запасы дорогих ракет ПВО после начала войны против Ирана. Это вынудило правительства стран Ближнего Востока срочно заказывать бюджетные альтернативы, такие как перехватчики украинского производства. Когда журналист перечислил несколько оборонных компаний Украины, которые сейчас являются крупнейшими производителями беспилотников, Паппергер назвал их "украинскими домохозяйками".

"У них на кухнях стоят 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация", – резюмировал он.

Украинские БПЛА - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что опыт Украины против беспилотников оказался сложнее, чем думали на Западе. Главный тезис эксперта в том, что дело не в "чудо-оружии" и не только в ресурсах. Украина показывает результат за счет выстроенной системы, которую сложно быстро воспроизвести.

Кроме того, мы также рассказывали, что Украина сорвала план Путина заработать на войне в Иране. Украина истощила критический источник доходов именно тогда, когда кремлевский диктатор Владимир Путин нуждался в нем больше всего.

Вас также могут заинтересовать новости: