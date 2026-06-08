Клубника подешевела с начала месяца почти вдвое: сколько уже стоит

Вчерашнюю ягоду готовы отдавать практически за бесценок.

Цены на клубнику на рынке в понедельник, 8 июня, снизились в среднем до 110 грн/кг. Таким образом, с начала июня клубника подешевела почти в два раза – 1 июня она стоила 190 грн/кг, говорится на сайте Столичного рынка.

Следует отметить, что подобное падение цены произошло уже второй раз в текущем сезоне. 20 мая клубнику отпускали в среднем по 120 грн/кг, однако после этого ягода до конца мая дорожала.

Клубникой в основном торгуют сейчас в пределах 70-140 грн/кг. Обозреватели рынка отмечают, что хорошую свежую ягоду продают ближе к верхнему порогу цен – по 130-140 грн/кг. Все, что дешевле, – это вчерашняя или мокрая после дождей ягода более низкого качества.

Видео дня

"Кто не отдал вчера клубнику по 70 гривень – сегодня просит уже 50", – говорят в видеообзоре рынка.

Однако и цены на свежую клубнику могут опуститься еще ниже.

"На рынок начала массово поступать новая клубника из Волыни. Завтра (во вторник, 9 июня, – УНИАН) ожидается большой завоз свежей продукции, который будет формировать новую рыночную цену на раннюю ягоду", – говорят обозреватели рынка.

Цены на продукты в Украине – последние новости

На рынке резко меняется цена на украинский молодой картофель. В последнюю декаду мая овощ активно дешевел и стоил меньше, чем импортный картофель. Однако за первые три дня июня отечественный молодой картофель подорожал чуть ли не вдвое.

Оптовые цены на овощи борщевого набора растут и у производителей – это касается как молодых овощей, так и прошлогодней продукции. Так, старый картофель на прошлой неделе местами подорожал в полтора раза.

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