Производитель Ruta будет разрабатывать аналог HIMARS и ракеты совместно с Rheinmetall

Отдельным направлением сотрудничества станет создание реактивных снарядов для РСЗО.

Немецкий концерн Rheinmetall объединился с нидерландской компанией Destinus для разработки крылатых ракет и боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) – в частности, аналогов GMLRS для M142 HIMARS. Как пишет Defence Express, это отличный выбор, ведь Destinus уже поставляет Украине ракеты Ruta, которые применяются для ударов по территории РФ.

Речь идет о том, что во второй половине 2026 года стороны планируют создать совместное предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems. Оно будет заниматься как разработкой новых ракетных систем, так и модернизацией существующих решений с последующим продвижением на рынки Европы и стран НАТО, где также возможно привлечение местных производственных мощностей.

По условиям сотрудничества Destinus получит 49% в совместной компании и сосредоточится на разработке и производстве ключевых компонентов. В то же время Rheinmetall, как владелец 51%, обеспечит промышленную базу для масштабного серийного производства.

В компании подчеркивают, что глобальный спрос на дальнобойные средства поражения уже сейчас исчисляется тысячами единиц и может вырасти до десятков тысяч по мере адаптации оборонных закупок в Европе и среди союзников к новым реалиям. В таких условиях производство мелкими партиями уже не соответствует потребностям рынка.

Формат сотрудничества между Rheinmetall и Destinus типичен для оборонной отрасли: инновационная компания отвечает за разработки, а крупный концерн – за их масштабирование. В то же время крылатая ракета Ruta, которую уже используют Силы обороны Украины, продолжает развиваться – сейчас готовится ее модернизированная версия Block 2.

Отдельным направлением сотрудничества станет создание реактивных снарядов для РСЗО. В настоящее время Европа не имеет достаточного количества собственных решений в этом сегменте, поэтому вынуждена полагаться на импортные системы – американские HIMARS, южнокорейские K239 и израильские PULS. Франция также работает над собственной разработкой, которая пока находится на этапе подготовки к испытаниям.

В свою очередь, Rheinmetall уже имеет проект GMARS – адаптацию HIMARS на базе шасси RMMV HX. Кроме того, концерн работает над созданием реактивной артиллерии для Испании, которая стремится избежать закупок американского вооружения.

"В целом появление еще одного проекта европейской РСЗО могло бы серьезно усилить самостоятельность региона в обеспечении вооружением. Однако остается вопрос о сроках реализации подобного проекта", – отмечают аналитики.

Франция планирует создать аналог украинской ракеты "Фламинго"

Напомним, что компании Turgis Gaillard и Renault планируют разработать крылатую ракету Chorus, которая является фактическим аналогом украинской "Фламинго". Первую партию этих ракет уже заказало Министерство вооруженных сил Франции.

Боевая часть ракеты – 500 кг, дальность полета – до 3 тысяч км, стоимость одной единицы – около 100 тысяч евро. Генеральный директор по вопросам вооружений Патрик Пайю открыто подчеркнул, что речь идет об аналоге "Фламинго".

