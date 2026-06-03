РФ планирует запускать по Украине новые реактивные 'Герани' со скоростью до 500 км/ч, - Флеш

Он отметил, что Украина успешно противодействует дронам "Герань-3", но в будущем противник будет использовать и "Герань-4".

Российские оккупанты надеются, что Украине будет трудно работать по реактивным целям. Об этом в эфире телемарафона сказал советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов.

Он отметил, что российские оккупанты будут активно использовать против Украины реактивные "Шахеды", но мы понимаем это и изготавливаем перехватчики, которые будут работать против них.

"Сейчас есть несколько реактивных "Шахедов". Есть "Герань-3", которая летает со скоростью около 300 километров в час, и "Герань-4" – это 400–500 километров в час", – сказал эксперт.

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Флеш добавил, что сейчас россияне используют "Герань-3", против которой мы успешно работаем. Но в будущем они будут пытаться использовать и "Герань-4".

"И они надеются на то, что нам будет трудно работать по реактивным целям, которые будут летать, например, со скоростью 500 километров в час", – отметил он.

Бескрестнов подчеркнул, что мы понимаем, что делают россияне, и будем принимать контрмеры.

Украинские дроны-перехватчики сбивают около 50% "Шахедов"

Как сообщалось, по словам советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова, сейчас украинские дроны-перехватчики сбивают около 50% "Шахидов" российских оккупантов. Еще зимой этот показатель составлял 10%. По мнению эксперта, в будущем показатели сбитых дронов вырастут еще больше.

В то же время россияне, как говорит Флеш, считают, что это проблема для них, ведь когда этот показатель достигнет 70-80%, то "история со стандартным бензиновым "Шахедом" окажется под очень большим вопросом".

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