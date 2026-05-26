Украина готовится к постоянным атакам российских реактивных дронов, - Business Insider

Новый реактивный дрон оснащен китайским мотором и летит на расстояние до 500 километров.

Россия начала использовать новый реактивный ударный беспилотник в ответ на появление украинских перехватчиков, которые становятся все более эффективными в бою.

Как напомнил Business Insider, Россия регулярно использует дроны-камикадзе разных модификаций, созданные по образцу иранского Shahed. В том числе разработала варианты с реактивными двигателями, известные как Герань-3, Герань-4 и Герань-5. Герань-3 начал применяться в прошлом году, а в понедельник ГУР заявило, что Россия начала использовать Герань-4 в атаках в этом месяце "в качестве контрмеры против эффективности наших перехватчиков". Авторы напомнили, что по словам министра обороны Михаила Федорова, количество сбитых ударных дронов перехватчиками с начала года удвоилось.

Беспилотники-перехватчики вооружены небольшими боеголовками и уничтожают цели, сталкиваясь с ними или взрываясь рядом. Однако они в первую очередь предназначены для борьбы с дронами, которые могут набрать скорость до 185 км/ч, а не с более быстрыми модификациями.

По данным ГУР, "Герань-4" оснащен турбореактивным двигателем китайского производства и может развивать скорость до 500 км/ч и летать на высоте 5000 метров. Дрон может нести боеголовку на расстояние до 450 километров.

"Беспилотники с реактивным двигателем запускаются с длинных рельсов и разгоняются до крейсерской скорости, прежде чем двигатель берет на себя управление. Он имеет усовершенствованный планер, более усиленную конструкцию и двигатель, обеспечивающий большую тягу, чем у предыдущих модификаций. Конструкция позволяет осуществлять активные маневры", - описали беспилотник в ГУР.

Ранее Россия не так широко использовало беспилотники с реактивным двигателем, как обычные - с винтовым двигателем. Хотя и расширили инфраструктуру для обеспечения их запусков на различных авиабазах.

"Украина дала понять, что готовится к увеличению числа российских беспилотников с реактивными двигателями. Например, производители перехватчиков заявили, что разрабатывают более быстрые модели для преследования новых беспилотников", - пишут авторы.

Федоров также сообщил журналистам, что Украина готовит запас недорогих ракет-перехватчиков "для подготовки к появлению реактивных" дронов, и что испытания уже идут. Украина намерена нарастить производство и создать запасы до осени, сказал Федоров, поскольку Россия обычно активизирует ракетные и дронные удары в холодные месяцы.

Отмечается, что появление перехватчиков-беспилотников, за которым последовали реактивные дроны и разработка Украиной недорогих ракет в ответ на это являются повторяющимися тенденциями на протяжении всей войны, когда одна сторона внедряет новую технологию, что вынуждает другую сторону адаптироваться и противодействовать: "Украинские и западные официальные лица часто описывают войну, как гонку вооружений по принципу "кошки-мышки", поскольку обе стороны стремятся получить преимущество на поле боя за счет тактических инноваций и усовершенствований в области вооружений".

Появление реактивных дронов - что известно

Напомним, что по данным ГУР, для изготовления предыдущих версий реактивных БПЛА противник использовал планер бензиновых дронов. Однако они оказались недостаточно прочныи для полетов на больших скоростях и для маневрирования с большой перегрузкой. Поэтому в РФ разработали новый планер с улучшенными аэродинамическими качествами, усиленной конструкцией и турбореактивный двигатель увеличенной тяги.

Сбивать такие дроны нужно с помощью более быстрых перехватчиков, считает эксперт Константин Криволап. Подобные разработки в Украине уже есть, но их не запускали в серийное производство, поскольку сбивать ими обычные бензиновые ударные дроны было экономически невыгодно.

Добавим, что по словам советника министра обороны Сергея (Флэша) Бескрестнова, Силы обороны уже имеют, чем противодействовать такому вооружению. Он сказал, что прошлом месяце подобные перехватчики сбили несколько новых "Гераней" российского производства.

