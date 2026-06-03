Сейчас наши дроны-перехватчики сбивают около 50% 'Шахедов', – 'Флеш'

Враг будет активно использовать против Украины реактивные ракеты "Шахед", но мы производим перехватчики для противодействия им.

Сейчас наши дроны-перехватчики сбивают около 50% "Шахедов" российских оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сказал Сергей (Флеш) Бескрестнов, советник министра обороны Украины, отвечая на вопрос, насколько выросла доля сбитых "Шахедов" нашими дронами-перехватчиками.

"Еще зимой это было 10%, потом – 20%, и сейчас мы видим уже где-то 50%. Это очень хороший результат. Я думаю, что в будущем мы будем видеть еще больше. И россияне считают, что это проблема для них, потому что когда будет 70-80%, то история со стандартным бензиновым "Шахедом" будет под очень большим вопросом", – отметил он.

"Флеш" добавил, что россияне выпускают "Шахедов" примерно на 70-80 миллионов долларов, а попадают из них лишь 10-20 единиц. Таким образом, говорит он, попадание обходится в 2-3 млн долларов, что является "абсолютным безумием", ведь "Шахед" не может стоить как "Искандер".

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Бескрестнов также отметил, что российские оккупанты будут активно использовать против Украины реактивные "Шахеды", но мы понимаем это и изготавливаем перехватчики, которые будут работать против них.

Другие заявления Флеша

Как сообщалось, ранее Бескрестнов заметил, что у России нет больших запасов баллистических ракет "Искандер-М" для ежедневного запуска их по Украине.

Он подчеркнул, что мы "опасаемся" баллистики, ведь полностью зависим от зарубежных партнеров. То есть у нас есть Patriot, который может работать против баллистики, но "сколько ракет нам дадут, столько мы и сможем сбить российских баллистических ракет".

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