В США завершили разработку ракеты, которая могла бы достать до Санкт-Петербурга, – Defense Express

Дальность действия оружия превысит 1000 километров.

Американская оборонная компания Lockheed Martin и армия США успешно завершили ключевой этап разработки двигателя для ракеты PrSM Inc.4, сообщает Defense Express.

Как стало известно, были успешно проведены критические наземные испытания на площадке L3Harris. В ходе проверки техники зафиксировали "безупречную передачу управления" от начального твердотопливного элемента к прямоточному воздушно-реактивному двигателю.

По официальным данным, полноценные пуски аэробаллистической ракеты PrSM Inc. 4 должны начаться в соответствии с графиком осенью этого года.

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Главное преимущество разработки – абсолютная универсальность. Новейший боеприпас разработан так, что его можно спокойно запускать с привычных и уже имеющихся на вооружении комплексов M142 HIMARS, а также гусеничных M270.

"Благодаря инновационному двигателю ракета сможет поражать цели на расстоянии более 1000 км, хотя ранее отмечалось, что оборонное ведомство США (так называемое "министерство войны") выдвигало требования даже на меньшую дальность в 800 км", – говорится в публикации.

По мнению аналитиков, появление такого оружия в арсенале ВСУ позволило бы украинским воинам наносить баллистические удары по очень удаленным тыловым базам врага. "В том числе, например, по Санкт-Петербургу или другим объектам".

Однако, как отмечается, в ближайшие годы ждать эти снаряды в Украине не стоит – Вашингтон сначала будет покрывать собственные дефициты, ведь технология абсолютно новая.

Оружие Украины – свежие новости

Ранее УНИАН писал, что украинская компания Fire Point успешно испытала ракету FP-7.X, которая выполнила полет с полностью управляемым маневрированием. Некоторые специалисты рассматривают ее как дешевую альтернативу ракетам зенитного комплекса Patriot. Разработчики утверждают, что FP-7.X может развивать скорость от 1500 до 2000 м/с. Длина ракеты составляет 7,25 м, внешний диаметр – 1,15 м, а диаметр фюзеляжа – 0,53 м.

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