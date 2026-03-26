Люди и машины будут вместе управлять оружием: прогноз техдиректора Lockheed Martin

Уже сейчас необходимо определить, кто будет нести ответственность за возможные ошибки в управлении.

В будущем в войнах люди и машины будут работать совместно, предсказал главный технический директор Lockheed Martin Крейг Мартелл на саммите Axios AI+DC.

Он отметил, что по мере того, как военные расширяют использование автономного оружия, обостряются дебаты о том, когда и стоит ли доверять этим системам, и кто несет ответственность за ошибки или осечки.

"Я хочу, чтобы мы действительно сосредоточились на командной работе человека и машины, потому что я не верю, что статистика в таком масштабе поможет нам достичь когнитивных машин", – сказал Мартелл.

Видео дня

Он сказал, что задача человека – научиться работать с системой искусственного интеллекта, которую они планируют развернуть, и выяснять, какие ошибки и ограничения у нее есть. Он считает, что тогда можно будет принимать решения о развертывании платформ.

Мартелл сказал, что команда мечты, по его мнению, выглядит так: пилот летает с роем автономных летательных аппаратов, которые могут помочь защитить самого пилота.

Издание отметило, что ранее Мартелл занимал должность первого главного офицера по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Министерства обороны и понимает, как военные внедряют искусственный интеллект в свои секретные системы.

Новейшее оружие и военное оборудование – больше новостей

Издание отметило, что армия США недавно получила первый автономный вертолет Black Hawk, который может выполнять миссии самостоятельно или под дистанционным наблюдением из безопасного места за пределами объекта. Вертолет, разработанный совместно с дочерней компанией Lockheed Martin, проходит "тщательные" испытания.

Добавим, что в Европе компания Airbus Helicopters подняла в небо разработанный ею прототип высокоскоростного вертолета RACER. Он сможет развивать и удерживать скорость более 400 км/ч. Для сравнения, крейсерская скорость вертолета Ми-8 составляет примерно 225 км/ч.

А китайская Shaanxi Aircraft Corporation продемонстрировала на Второй международной конференции по развитию низковысотной авиации модель беспилотного транспортного самолета, имеющего длину 35 м и размах крыльев 38 м. Его максимальная взлетная масса превысит 60 тонн, а полезная нагрузка составит 20 тонн. В сочетании с дальностью 4500 км это означает, что он сможет выполнять межрегиональные перевозки крупных грузов в полностью беспилотном режиме.

