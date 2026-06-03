Украина провела испытания собственной зенитной ракеты (видео)

FP-7.X станет базовой платформой для разработки системы противоракетной обороны FREYJA.

Украинская компания Fire Point успешно испытала ракету FP-7.X, которая выполнила полет с полностью управляемым маневрированием. Об этом сообщила исполнительный и технический директор оборонной компании Ирина Терех.

"На днях мы провели чрезвычайно важное испытание – полностью управляемый маневренный полет ракеты FP-7.X, которая станет основой будущего противоракетного перехватчика FREYJA. Какой бы нереалистичной и амбициозной ни казалась эта цель сегодня, мы прилагаем все возможные и даже невозможные усилия, чтобы она стала реальностью как можно скорее, а Украина смогла самостоятельно защитить свое небо", – написала Ирина Терех на своей странице в сети X.

Исполнительный директор добавила, что каждое успешное испытание новой ракеты является шагом к украинскому технологическому суверенитету.

Ранее соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что ракета создана из композитных материалов. Некоторые специалисты рассматривают ее как дешевую альтернативу ракетам зенитного комплекса Patriot.

Разработчики утверждают, что FP-7.X может развивать скорость от 1500 до 2000 м/с. Длина ракеты составляет 7,25 м, внешний диаметр – 1,15 м, а диаметр фюзеляжа – 0,53 м. Первые пуски были продемонстрированы в феврале этого года.

FP-7.X оснащена головкой самонаведения (ГСН), работающей по принципу инфракрасного изображения. Кроме того, планируется установка полуактивной ГСН от немецкой Diehl Defence.

В качестве наземных радаров дальнего радиолокационного обнаружения планируется использовать три модели: SAAB Giraffe 8A/4A (Швеция), Thales Ground Master 400 (Франция) и Hensoldt TRML-4D (Германия).

В качестве радара подсветки и наведения предусмотрено использование Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный центр – Kongsberg Fire Distribution Center с открытой архитектурой и модулями Network Access Nodes.

В качестве пусковой платформы планируется использовать легкую мобильную установку собственного производства. Интеграцию Freya в украинскую систему ПВО/ПРО планируется осуществить через протокол Link-16.

Новое оружие Украины – другие новости

Напомним, недавно на выставке вооружений Украина впервые публично представила новую ракету класса "земля–воздух", которую эксперты идентифицировали как "Корал".

На Западе считают, что, судя по внешнему виду ракеты, она больше похожа на опытный образец или даже серийное оружие, чем на макет.

А еще раньше в сети появились фото украинского зенитно-ракетного комплекса "Оса", оснащенного советскими управляемыми ракетами Р-73, которые в базовой версии предназначены для истребителей.

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