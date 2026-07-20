Для Patriot разработают новый перехватчик, который будет стоить вдвое дешевле

Начало серийного производства может состояться в течение ближайших 3 лет.

Американская оборонная корпорация Lockheed Martin в понедельник объявила о создании более дешевой ракеты-перехватчика для системы Patriot, поскольку военные ищут более доступные способы противодействия беспилотникам и ракетам. Об этом пишет Reuters.

В компании сообщили, что новая ракета PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) будет стоить менее половины стоимости перехватчиков PAC-3 MSE, цена которых, согласно бюджетным документам Армии США, составляет примерно 4 миллиона долларов за одну ракету.

Как отметили в Lockheed, начало серийного производства может состояться уже в течение 36 месяцев. Также разработчики сообщили, что планируют производить новое оружие совместно с промышленными партнерами из США и Европы.

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"Американским военным и военным союзников нужно решение, которое доказало свою эффективность в бою и в то же время является экономически выгодным", – заявил президент подразделения Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тим Кехилл во время авиашоу Farnborough Airshow в Великобритании.

Как отметило агентство, место объявления подчеркивает стремление американских оборонных компаний воспользоваться европейским бумом перевооружения, вызванным войной России против Украины.

В то же время, как отмечается, европейские правительства пытаются уменьшить зависимость от американских поставщиков и расширить собственное оборонное производство.

Журналисты напомнили, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году система Patriot стала одной из самых востребованных систем противовоздушной обороны в мире. В Украине сейчас батареи "Пэтриот" помогают защищать города от российских баллистических ракет. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне усиления российских воздушных атак неоднократно призывал партнеров предоставить больше пусковых установок и ракет-перехватчиков.

Спрос на американские перехватчики также вырос из-за ракетных обстрелов между Ираном, США и Израилем, а также из-за общей нестабильности в регионе Персидского залива.

"Запуск более дешевой ракеты-перехватчика от Lockheed также демонстрирует, как традиционные оборонные компании реагируют на все более сильную конкуренцию со стороны стартапов, поддерживаемых Кремниевой долиной, которые обещают поставлять вооружение быстрее, в больших объемах и по значительно более низкой цене, чем традиционные системы", – подчеркнули в издании.

Украине нужны перехватчики для Patriot

Как сообщал УНИАН, по словам президента Зеленского, Украине на зиму требуется не менее 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы отражать российские баллистические атаки. В связи с этим глава государства призывает лидеров других стран сосредоточиться на поддержке Украины ракетами для ПВО, поскольку это ежедневная необходимость.

8 июля президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США могут предоставить Украине право на производство перехватчиков для Patriot. Он считает, что компания, которая их производит и сейчас строит четыре завода, сможет сделать это за 2–3 месяца.

В то же время западные аналитики, с которыми общалось издание France 24, комментируя предоставление Украине лицензии на производство перехватчиков, отметили, что этот процесс может затянуться еще на много лет. Мол, даже если Киев получит соответствующее разрешение, собственные ракеты появятся значительно позже, тогда как потребность в них критическая уже сегодня.

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