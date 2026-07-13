Зеленский раскрыл, сколько ракет-перехватчиков к Patriot Украине нужно на зиму

Глава государства призвал союзников сосредоточиться на укреплении ПВО Украины.

На один зимний месяц Украине требуется не менее 100 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, а на весь зимний период – 300 таких ракет. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, об этом он заявил на заседании лидеров стран "Коалиции желающих" в Париже.

"Нужно уже сейчас готовиться к следующей зиме. Конечно, мы прилагаем максимум усилий, чтобы подтолкнуть Россию к дипломатии. И это лето уже стало самым сложным для России. Наши дальнобойные операции и удары средней дальности будут продолжаться. Мы будем их усиливать", – отметил Зеленский.

Вместе с тем, как сообщил президент, одним из главных способов укрепления общей позиции Украины должен стать зимний пакет ракет для ПВО. По мнению Зеленского, если у Украины будет достаточно защиты на зиму, у России будет значительно меньше поводов затягивать войну до зимы.

Видео дня

"Мы подсчитали, что в этом пакете должно быть 100 ракет для "Пэтриот" в месяц – 300 ракет на зиму. Прошу вас это рассмотреть", – подчеркнул Зеленский.

В связи с этим глава государства призывает лидеров других стран сосредоточиться на поддержке Украины ракетами для ПВО, поскольку это ежедневная необходимость.

Договоренности с США о производстве "Пэтриот"

"Мы с президентом Трампом достигли важной договоренности о лицензиях на производство систем "Патриот". Наши команды сейчас работают над реализацией этой действительно исторической политической договоренности. Мы очень долго работали над этим", – отметил Зеленский.

Кроме того, по словам президента Украины, чем разнообразнее будет наша оборона, тем сложнее будет врагам подрывать безопасность в Европе. "Именно поэтому нам нужно двигаться быстрее в вопросах Patriot, а также SAMP/T, IRIS-T, NASAMS и, конечно, нашего проекта FREJYA", – подчеркнул Зеленский.

Он убежден, что Европа способна обеспечить себе достаточную защиту от любой баллистической угрозы. А также Европа способна вносить весомый вклад в глобальную безопасность.

Создание Антибаллистической коалиции

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июля, Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания в Париже официально объявили о создании Антибаллистической коалиции. Она должна реагировать на ракетные угрозы в будущем.

Зеленский ожидает, что в течение 12 месяцев совместный антибаллистический щит Украины и стран Европы под названием FREYJA станет реальностью. При этом Украина, по его словам, завершает работу над созданием соответствующей ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: