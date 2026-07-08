США могут предоставить Украине право на производство систем Patriot, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить украинцам право на производство систем Patriot. Такое заявление американский лидер сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.
"Мне одна птичка напела, что мы дадим им (украинцам – УНИАН) право производить Patriot. Мы покажем им, как это делать. На самом деле, это очень сложный процесс. Но вы быстро разберетесь в этой сложности. И мы как раз об этом и говорим", – сказал он.
По словам Трампа, компания, которая их производит и сейчас строит четыре завода, сможет сделать это за два-три месяца.
"Если вы заказываете "Патриот", сейчас вам приходится долго ждать. То же самое с "Томагавками". У нас есть много определенного оборудования, но его называют элитным. Так что одна из вещей, о которых мы будем говорить, – это то, что мы предоставим вам лицензию на производство этой техники. Это же круто, правда? Поэтому вы не сможете жаловаться, что мы даем вам недостаточно. Мы скажем: "Делайте сами". Мы пока не сообщили об этом компании, но все уладится. Конечно, они будут в восторге", – добавил он.
Зеленский четко обозначил свои требования к западным союзникам
Как сообщал УНИАН, выступая 6 июля – после того, как в результате массированной волны российских ударов в выходные погибло более 50 человек в Киеве и области – президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что защита граждан является абсолютным приоритетом Украины. Он подчеркнул, что во время той атаки страна не имела возможности перехватить российские баллистические ракеты, хотя противовоздушная оборона и смогла сбить почти все беспилотники и крылатые ракеты.
Зеленский четко обозначил свои требования к западным союзникам перед саммитом НАТО в Анкаре. В частности, он вновь выдвинул требования о предоставлении ракет для систем Patriot и соответствующих систем обороны для противодействия российским баллистическим ударам.