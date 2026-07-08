США могут предоставить Украине право на производство систем Patriot, - Трамп

По его мнению, Украина сможет быстро освоить производство этих систем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить украинцам право на производство систем Patriot. Такое заявление американский лидер сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

"Мне одна птичка напела, что мы дадим им (украинцам – УНИАН) право производить Patriot. Мы покажем им, как это делать. На самом деле, это очень сложный процесс. Но вы быстро разберетесь в этой сложности. И мы как раз об этом и говорим", – сказал он.

По словам Трампа, компания, которая их производит и сейчас строит четыре завода, сможет сделать это за два-три месяца.

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"Если вы заказываете "Патриот", сейчас вам приходится долго ждать. То же самое с "Томагавками". У нас есть много определенного оборудования, но его называют элитным. Так что одна из вещей, о которых мы будем говорить, – это то, что мы предоставим вам лицензию на производство этой техники. Это же круто, правда? Поэтому вы не сможете жаловаться, что мы даем вам недостаточно. Мы скажем: "Делайте сами". Мы пока не сообщили об этом компании, но все уладится. Конечно, они будут в восторге", – добавил он.

Зеленский четко обозначил свои требования к западным союзникам

Как сообщал УНИАН, выступая 6 июля – после того, как в результате массированной волны российских ударов в выходные погибло более 50 человек в Киеве и области – президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что защита граждан является абсолютным приоритетом Украины. Он подчеркнул, что во время той атаки страна не имела возможности перехватить российские баллистические ракеты, хотя противовоздушная оборона и смогла сбить почти все беспилотники и крылатые ракеты.

Зеленский четко обозначил свои требования к западным союзникам перед саммитом НАТО в Анкаре. В частности, он вновь выдвинул требования о предоставлении ракет для систем Patriot и соответствующих систем обороны для противодействия российским баллистическим ударам.

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