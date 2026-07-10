История, которая может продолжаться ещё много лет: France 24 о производстве Patriot в Украине

По мнению экспертов, лицензия на Patriot для Украины – это инвестиция в будущее, а не спасение сегодня.

Готовность США предоставить Украине лицензию на производство систем противовоздушной обороны Patriot может стать одним из важнейших решений для украинской оборонной промышленности. Однако эксперты предупреждают: даже если Киев получит соответствующее разрешение, собственные перехватчики Patriot появятся не раньше, чем через несколько лет, тогда как потребность в них критическая уже сегодня. Об этом говорится в материале France 24.

Как отмечает издание, получение Украиной соответствующей лицензии – это хорошая новость, но только при условии, что у нее есть время, ведь завод по производству пусковых установок Patriot невозможно построить за один день.

Основная причина, по которой Украина не может получить новые перехватчики Patriot, заключается в том, что другие страны-поставщики – прежде всего европейские – также испытывают их острый дефицит, говорится в статье.

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"Продолжается международная конкуренция за ограниченные запасы", – говорит научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне Джастин Бронк.

По словам экспертов, опрошенных France 24, из-за растущей угрозы со стороны китайских баллистических ракет Япония и Южная Корея постоянно увеличивают свои заказы. Страны Ближнего Востока также вынуждены пополнять запасы, истощенные войной и иранскими ударами.

Что касается европейских государств, то "они ожидают поставок перехватчиков, чтобы пополнить запасы, которые передали Украине, а также увеличить их", – добавил Бронк.

Полоса препятствий

По словам журналистов издания, заявление президента США Дональда Трампа о готовности предоставить лицензию Украине не означает, что для Киева теперь всё складывается наилучшим образом, ведь на самом деле это лишь начало процесса, который может оказаться очень длительным.

"Заявление президента США само по себе не является лицензией. Потребуется как минимум от шести месяцев до года бюрократических и политических процедур, поскольку системы Patriot относятся к технологиям, экспорт которых жестко контролируется", – пояснил эксперт по ракетным технологиям и контролю над вооружениями из Института исследований мира и политики безопасности Гамбургского университета Тимур Кадышев.

Только после завершения этого процесса компания Lockheed Martin – главный производитель систем Patriot – сможет дать согласие на предоставление Украине соответствующей лицензии. Кроме того, как отмечается в статье, Трамп не уточнил, о каком именно типе перехватчиков идет речь.

"На данный момент основными являются две модели – PAC-2 GEM-T и PAC-3", – говорит Бронк.

Обе они предназначены для защиты от воздушных угроз, и Украина уже использовала обе модели для своей обороны. Однако их назначение различно. По словам Кадышева, PAC-2 GEM-T предназначена для поражения вертолетов, самолетов и крылатых ракет. Более новая же PAC-3 была специально создана для перехвата баллистических ракет. Если против баллистических ракет использовать более старую версию, эффективность будет значительно ниже.

"С перехватчиком PAC-3 вероятность сбить российскую баллистическую ракету составляет примерно от 30 до 50%, и обычно используют сразу два перехватчика, чтобы максимально повысить эффективность. С PAC-2 GEM-T шанс успешного перехвата российской ракеты падает ниже 10%", – утверждает Кадышев.

Поэтому, как предполагают журналисты, президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, рассчитывает именно на возможность производства PAC-3.

"Однако это вовсе не гарантировано. За пределами США такие перехватчики пока производит только Япония", – говорится в статье.

Долгосрочная инвестиция

Даже если Украина получит право производить PAC-3, это будет лишь началом истории, которая может длиться еще много лет, пишет издание.

"В Европе Германия получила право производить PAC-2 GEM-T еще в 2022 году, но ожидает, что первые перехватчики сойдут с конвейера только в 2027 году. И это при том, что Германия не находится под постоянным военным давлением со стороны России", – подчеркнул Бронк.

Для Украины также будут существовать специфические вызовы. Первый из них, по мнению экспертов, – строительство самого завода.

"Это не небольшое промышленное предприятие, и оно сразу станет приоритетной целью для российских ударов. Украина, вероятно, будет вынуждена распределить различные элементы производственной цепочки по нескольким площадкам, чтобы затруднить России их уничтожение", – считает специалист по войне в Украине из Университета Глазго Гусейн Алиев.

После этого Киеву придется ждать своей очереди на получение всех необходимых компонентов.

"Lockheed Martin производит не всё. Украине придётся заключать контракты со всеми субподрядчиками, которые изготавливают отдельные элементы перехватчика", – говорит Бронк.

Некоторые компоненты, по мнению экспертов, будет получить особенно сложно.

"Например, сейчас существуют проблемы с поставкой активной радиолокационной головки самонаведения", – пояснил Кадышев.

Украина также не может быть уверена, что окажется среди первых в очереди на получение таких головок самонаведения. По словам экспертов, этот вопрос одновременно и экономический – кто готов заплатить больше, – и политический.

Поэтому Киев вряд ли сможет выпустить свой первый перехватчик "сделано в Украине" раньше, чем через несколько лет, пишет издание.

"Вполне закономерно возникает вопрос, насколько это полезно для войны, в которой такая потребность существует уже сейчас", – риторически спрашивает Алиев.

По мнению Кадышева, это прежде всего "долгосрочная инвестиция, которая позволит Украине создать собственный сдерживающий потенциал" на случай, если после завершения войны Россия вновь попытается начать новое наступление.

Кроме того, это позволило бы Киеву стать более важным партнером для Западной Европы, ведь если на таком заводе действительно начнут производить PAC-3, то "Украина будет иметь единственную на европейском континенте производственную линию по технологии, на которую существует чрезвычайно высокий спрос", – добавил эксперт. Но для этого ещё нужно выдержать нынешнюю интенсивность российских обстрелов.

"К сожалению, на данный момент не существует никакого волшебного решения", – признает Алиев.

Одним из вариантов, о котором говорили эксперты France 24, является усиление ударов по источникам российских атак – как по заводам по производству баллистических ракет, так и по пусковым площадкам.

Производство Patriot в Украине: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, 8 июля Трамп во время совместной пресс-конференции с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США могут предоставить Украине право на производство систем Patriot. По его словам, компания, которая их производит и сейчас строит четыре завода, сможет сделать это за 2–3 месяца.

Также мы писали, что Польша поможет Украине с запуском производства ракет для Patriot. Как заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, производство ракет может начаться через несколько недель. "Это непросто, учитывая, что только Соединённые Штаты производят ракеты Patriot в таких масштабах, что даже США не могут обеспечить их защиту, поэтому это нужно сделать очень быстро. Мы настроены решительно. Польша готова немедленно приступить к обслуживанию и проведению дальнейших операций", – сказал он.

Между тем немецкий журналист и военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке высказал мнение, что РФ может запустить 1400 ракет, пока Украина изготовит первый перехватчик Patriot, ведь "одни только переговоры о заключении этих контрактов, обсуждение вопросов интеллектуальной собственности и т. п. длятся месяцами". По его мнению, Россия может активизировать удары баллистическими ракетами с нанесением максимального ущерба.

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