Россияне заявляют, что ПАК ДА сможет нести на борту малозаметные крылатые ракеты с ядерными боеголовками и гиперзвуковое оружие.

Россияне планируют ввести в эксплуатацию свой новый стратегический бомбардировщик ПАК ДА уже до 2027 года. Он призван составить конкуренцию американскому B-21 Raider, но рискует никогда не взлететь.

Об этом рассказал военный эксперт и журналист Крис Осборн, который ранее работал в Пентагоне, в своей колонке для издания 19FortyFive.

Отмечается, что согласно планам РФ, ПАК ДА будет нести на борту малозаметные крылатые ракеты с ядерными боеголовками и гиперзвуковое оружие. Также самолет имеет внешнюю конфигурацию стелс.

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Осборн напомнил, что росСМИ писали о том, что бомбардировщик оснастят крылатыми ракетами с ядерными боеголовками Х-102, а также гиперзвуковыми ракетами, включая X-47М2.

По словам эксперта, упоминание того, что ПАК ДА могут оснастить ядерным оружием, соответствует регулярным угрозам российского режима в адрес Украины.

Осборн подчеркнул, что запуск целевого гиперзвукового оружия с воздуха может быть сложным с технической точки зрения. Особенно сложно поддерживать гиперзвуковые скорости так, чтобы справляться с тепловыми проблемами и граничным потоком воздуха. Поэтому трудно понять, насколько осуществимы российские планы.

Информации об эффективности ПАК ДА в сравнении с B-21 пока недостаточно, но российский бомбардировщик выглядит довольно скрытным из-за того, что копирует горизонтальную конструкцию крыла-фюзеляжа американского самолета, считает эксперт. Этот подход соответствует передовой широкополосной скрытности.

Осборн объяснил, что самые скрытные самолеты обычно работают без вертикальных структур, чтобы минимизировать или представить меньше выступающих форм и структур. Он обратил внимание на то, что у бомбардировщика есть небольшие вертикальные "законцовки крыла", которые могут улучшить векторизацию и траекторию полета, но немного снижают скрытность.

Согласно сообщениям росСМИ, ПАК ДА способен выполнять полеты со взлетным весом 30 тонн. Этот показатель вдвое превышает заявленный взлетный вес B-21 Raider.

Эксперт подчеркнул, что такая возможность говорит о том, что ПАК ДА может сбрасывать огромное количество боеприпасов. Тем не менее будущее этого самолета пока остается неясным.

Западные санкции и технологические препятствия, которые трудно преодолеть, могут привести к тому, что ПАК ДА так и не будет принят в эксплуатацию, резюмировал Осборн.

Проблемы с российской авиацией

Ранее обозреватель и бывший унтер-офицер сил специального назначения армии США Стив Балестриери заявил, что распиаренный российский МиГ-35 стал коммерческим разочарованием. По его словам, это еще один российский проект времен Холодной войны с минимальной технологией малозаметности.

Кроме того, эксперты подсчитали, сколько "новых" Ту-160 и Ту-22М3 построила РФ. Выяснилось, что россияне имеют лишь несколько условно новых Ту-160М и еще меньше Ту-22М3М.

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