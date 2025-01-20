В целом россияне имеют лишь несколько условно новых Ту-160М и еще меньше Ту-22М3М.

Россия не имеет возможности изготавливать "с нуля" новые бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3. Об этом пишет военно-технический портал Defense Express.

Для создания формально "новых" бомбардировщиков россияне используют заготовки советских времен, которые десятилетиями стояли в цехах Казанского авиазавода (КАПО).

Как сообщает Defense Express, в 2022-2023 годах РФ собрала из советских заготовок три бомбардировщика Ту-160, которые получили обозначение Ту-160М.

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Кроме них, еще до февраля 2022-го на Казанском авиазаводе "застрял" один строевой Ту-160, который модернизировали и дали такое же обозначение (то есть, Ту-160М).

Все четыре Ту-160М россияне хотят ввести в строй в 2025 году, хотя сделать это планировали еще в 2023-м. Среди возможных причин переноса сроков - трудности с двигателями и бортовым радиоэлектронным оборудованием.

Еще хуже ситуация с Ту-22М3. Известно, что до февраля 2022 года на площадке КАПО заметили шесть корпусов этих самолетов.

"Максимум два из шести корпусов использовали или для роли "доноров запчастей", или для изготовления корпуса модернизированного Ту-22М3М", - пишет Defense Express.

Специалисты напоминают, что первый такой самолет россияне выкатили в 2018 году, а второй - в 2023-м.

На сегодня это все имеющиеся бомбардировщики Ту-22М3М. При этом еще в 2012-м планировалось модернизировать на КАПО до 2020-го до 30 бомбардировщиков Ту-22М3.

Также напомним, что именно на Казанском авиазаводе должны строить "бомбардировщик нового поколения", известный как ПАК ДА. Впрочем, специалисты традиционно скептически оценивают эту программу.

Удар по Казанскому авиазаводу - что известно

Ранее УНИАН сообщил, что в ночь на 20 января украинские дроны атаковали авиазавод в Казани, который является производителем бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3.

Один БПЛА якобы попал в резервуар, который находился на территории предприятия. Сами россияне довольно предсказуемо сообщили об "обезвреживании всех БПЛА".

Также по словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, было атаковано одно из предприятий на окраине Калуги. В результате "падения обломков" возникло возгорание.

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