Война в Украине открыла "второе дыхание" для устаревшего бомбардировщика Ту-22М.

Российский бомбардировщик Ту-22М времен Холодной войны играет важную для Москвы роль в войне против Украины. Тем не менее устаревшая конструкция оставляет под вопросом его будущее в эпоху стелс-самолетов.

Об этом заявил американский журналист Кейлеб Ларсон, который освещал войну в Украине для западных читателей, в своей колонке для издания 19FortyFive.

Он поделился, что Ту-22М изначально был разработан для нанесения ядерных ударов по флотам НАТО. Сейчас же россияне чаще всего используют этот самолет для нанесения ракетных ударов по инфраструктуре Украины.

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Ту-22М в некоторой степени оказался эффективным, но этот бомбардировщик остается уязвимым для западных систем ПВО, которые получила Украина, заявил журналист. Более того, он напомнил, что в августе 2023 года глубоко на российской территории украинский беспилотник уничтожил как минимум один такой самолет, что подчеркивает его уязвимость.

Предпологалось, что Ту-22М сможет вести стратегическую разведку и благодаря возможности дозаправки в воздухе будет иметь большой радиус полета. Россияне использовали эти самолеты во время войны в Сирии против повстанческих группировок. Они отметились бомбардировками с использованием неуправляемых боеприпасов свободного падения по целям, среди которых часто были мирные жители и гражданская инфраструктура, добавил Ларсон.

Из-за падения диктаторского режима Башара Асада в Сирии РФ рискует потерять свои позиции в Средиземном море. Поэтому будущее этого бомбардировщика на Ближнем Востоке, скорее всего, окончено, считает журналист.

В Украине же Россия использует Ту-22М как дальнобойную платформу для запуска ракет, чаще всего крылатых, по украинской гражданской инфраструктуре, подчеркнул Ларсон. Эта стратегия позволяет россиянам держать самолеты вдали от уязвимого воздушного пространства.

Хотя это и эффективно, такой подход Москвы отражает ее неспособность добиться превосходства в воздухе практически в любой точке Украины благодаря мощной сети ПВО, в которую входят системы Patriot и IRIS-T, уверен журналист.

Несмотря на то, что у Ту-22М не было бы ни единого шанса противостоять современному бомбардировщику США или любой другой страны НАТО, он нашел свое применение на войне в Украине. Будущее этого бомбардировщика остается неопределенным, резюмировал журналист.

Российская авиация - мнение экспертов

Ранее Крис Осборн, который в прошлом работал в Пентагоне в качестве высококвалифицированного эксперта, оценил план РФ по созданию "дешевого" самолета-невидимки Су-75. Хотя низкая стоимость является привлекательным фактором, остаются вопросы относительно масштабируемости производства, отметил он.

Кроме того, авиаэксперт и производитель средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал, сколько самолетов в год способна производить РФ. Он подчеркнул, что большинство поставленных самолетов - это закрытие контрактов, которые были заключены еще до полномасштабной войны против Украины.

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