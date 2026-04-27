Украина и Норвегия запускают совместное производство дронов

Украина и Норвегия создают первое совместное производство украинских беспилотников. Планируется изготовить несколько тысяч дронов mid-strike на территории Норвегии. Вся продукция, изготовленная в рамках проекта, будет передана Силам обороны Украины.

Как сообщило Министерство обороны Украины, проект будет профинансирован норвежской стороной за счет дополнительных средств, которые будут направлены в дополнение к ранее предусмотренным $7 млрд оборонной поддержки Украины в 2026 году.

"Соответствующее соглашение подписали в Киеве посол Норвегии в Украине Ларс Рагнар Аалеруд Хансен и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев. Соглашение открывает возможность масштабирования производства украинских технологий, которые уже доказали свою эффективность на поле боя, и усиления оборонных возможностей обеих стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году Норвегия в целом планирует направить более $1,5 млрд на закупку вооружения украинского производства для Сил обороны Украины.

Ожидается, что первые системы, изготовленные в Норвегии, будут переданы Силам обороны Украины уже к лету этого года.

Соглашение также предусматривает развитие комплексного промышленного сотрудничества, включая проведение исследований.

Как сообщал УНИАН, Украина достигла значительного прогресса в производстве боевых беспилотников, способных работать без китайских компонентов. Это стало возможным благодаря локализации производства ключевых плат и деталей, которые ранее импортировались из Китая, и позволяет стране уменьшить зависимость от внешних поставщиков в критический для обороны период.

По словам Роберта Бровди, командующего Войсками беспилотных систем Украины, в настоящее время дроны обеспечивают более 90% потерь российских сил на фронте, а локализация производства позволяет продолжать их выпуск даже в случае прекращения поставок из Китая.

