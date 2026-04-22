Названы три этапа создания ПРО от баллистики и ловушка, которую не смогли обойти даже Patriot

Украина нуждается в большем количестве ракет для противодействия баллистическим атакам со стороны России, что стало своеобразным катализатором поиска решений. На фоне войны в Иране дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot только усугубляется, поэтому выход один – поиск новой, дешевой и массовой противоракетной системы, пишет профильное издание Defense Express.

Отмечается, что создание системы защиты от баллистических ракет типа 9М723 из ОТРК "Искандер" является сверхсложной задачей. А реализовать ее за условный год, о чем ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский, можно лишь за счет уже существующих решений и тотального форсажного режима. Но многие производители таких комплексов попадают в одну ловушку, отметил автор.

"Любую систему противоракетной обороны необходимо разложить на составляющие. И начинать нужно с системы обнаружения целей. Ведь для того, чтобы сделать прицельный "выстрел", сначала нужно "увидеть" цель. А для этого необходима соответствующая радиолокационная станция, которая позволит заблаговременно заметить баллистическую ракету и с высокой точностью и частотой начать ее сопровождение, вычисляя траекторию ее полета", – подчеркивает издание.

Например, в комплексах Patriot за этот этап отвечает AN/MPQ-53. Для PAC-3 используется обновленная версия AN/MPQ-65. На этапе испытаний сейчас находится новейшая радиолокационная система LTAMDS.

Очень важным условием для радаров является обеспечение максимального обзора вверх, до 90°. То есть над самой РЛС и комплексом в целом не должно быть мертвой зоны.

Ракеты для систем ПРО

Ракета-перехватчик, в свою очередь, должна не просто приблизиться к цели, а "влететь" в нее по технологии кинетического перехвата. То есть система наведения ракеты на конечной стадии полета должна быть очень точной. Такие характеристики обеспечиваются собственной активной радиолокационной головкой самонаведения зенитной ракеты, отмечает автор.

Кроме того, перехватчик должен активно маневрировать с огромными перегрузками. Для этого в некоторых ракетах используются двигатели поперечного управления.

"Они позволяют ракете очень резко смещаться рывками в стороны для почти мгновенной корректировки траектории. Ведь главная проблема заключается в том, что сбитие баллистической ракеты зенитной происходит на встречной скорости в несколько км/с, и это действительно похоже на задачу попасть пулей в пулю", – объясняет издание.

Объединение РЛС и ракеты в одну систему

Ракету-перехватчик необходимо объединить с РЛС в единую боевую систему, которая позволит выявлять угрозы, рассчитывать и прогнозировать траекторию цели, распределять средства поражения, отправлять команды на зенитную ракету для ее наведения, пока ее головка самонаведения не захватит цель. И это не полный перечень задач.

Не стоит забывать, что противник тоже не стоит на месте, отмечает автор. Враг постоянно модернизирует свои баллистические ракеты, чтобы гарантировать прорыв противоракетной обороны.

Но даже после этого останется главная ловушка – в нее попадали как создатели систем Patriot, так и разработчики SAMP/T. Дело в том, что нет никакой гарантии, что комплекс будет работать в реальных боевых условиях, а не только на полигоне для испытаний.

"Ведь в свое время Patriot PAC 2 разрабатывался и поступил на вооружение как система, способная бороться с баллистическими ракетами. Для этого вся система прошла модернизацию с обновлением всех компонентов комплекса и оказалась небоеспособной, что стало причиной разработки PAC 3. Та же история, возможно, произошла и с SAMP/T, для которого также декларировалась возможность бороться с баллистическими ракетами, но сейчас это должно быть достигнуто на SAMP/T NG, при этом действительно ли это так, покажет только реальная боевая практика. Но сейчас Украина как раз в таком состоянии, что другой альтернативы, кроме как попробовать, как кажется, просто нет", – констатирует ресурс.

Противодействие баллистическим угрозам

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что перед украинскими производителями поставлена задача создать собственную систему для противодействия баллистике, чтобы не зависеть от систем Patriot. На это отведён год времени.

По мнению главы государства, реализовать такой замысел реально, хотя и очень сложно. Ключевой вопрос – в компонентах.

Ранее сообщалось, что Украина и Германия укрепят сотрудничество в сфере противовоздушной обороны. В планах – ускорить разработку средств противодействия баллистическим ракетам. Не так давно украинская компания Fire Point подписала соглашение о технологическом сотрудничестве с немецкой компанией Diehl Defence, которая производит системы ПВО и ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: