Зеленский о дефиците средств ПВО: будем договариваться, менять и даже шантажировать

Перед украинскими производителями поставлена задача создать собственную систему противоракетной обороны, чтобы не зависеть от систем Patriot.

Для того, чтобы покрыть нынешний дефицит ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, Украина будет договариваться с другими странами, а иногда – "даже шантажировать". Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в интервью "Фактам".

Глава государства отметил, что Украина имеет возможности производить ракеты для систем противовоздушной обороны и ранее уже просила администрацию экс-президента Соединенных Штатов Америки предоставить соответствующую лицензию. Он пояснил, что США производят 60 ракет для комплексов Patriot в месяц, и Украина предлагала удвоить эти объемы.

"Я просил, еще начиная с Байдена: дайте мне лицензию, и я вам обещаю, мы удвоим ваше производство. Я очень этого хотел. Мы были готовы", – сказал Зеленский.

Он отметил, что речь идет именно об изготовлении ракет, а не самих систем ПВО. Зеленский пояснил, что сейчас в Европе одну ракету могут изготавливать в разных странах – выпускать разные ее части. Украина была готова и к такому сотрудничеству.

"Я очень просил еще администрацию Байдена, потом продолжил с администрацией Трампа. Тем не менее, результат такой. У немцев сегодня есть возможность производить ракеты для Patriot. И это не вопрос сегодняшнего дня. То, о чем мы договорились. Но это будет очень серьезный пакет тогда, когда они начнут производить эти ракеты. Они уже получили лицензию. Дай Бог, чтобы они наладили производство как можно быстрее. Но это точно не о сегодняшнем дне. То есть вопрос никто не снял. А сегодня с баллистикой нужно бороться", – подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что встречался и с производителями вооружения. Его идея заключается в создании европейской антибаллистической системы. Ведутся переговоры с несколькими государствами.

Перед украинскими производителями тоже поставили задачу создать собственную систему для противодействия баллистике в течение года, чтобы не зависеть от комплексов Patriot.

Президент уверен, что реализовать такой замысел реально, хотя и очень сложно – вопрос в составляющих:

"Я считаю, что одну составляющую мы сегодня видим – можно решить вопрос с радарами. Я договариваюсь со странами. Здесь нужно просто посмотреть, что будет работать лучше. И еще один вопрос – ракеты. Ракеты для соответствующих систем".

В то же время на вопрос о том, как Украина будет проходить ближайшие месяцы, учитывая, что РФ может активизировать кампанию ударов с наступлением жары, Зеленский ответил так:

"Договариваться, покупать, собирать, менять. Иногда даже шантажировать. [В хорошем смысле], безусловно. Чтобы получить ракеты".

Оружие для Украины

Чешская инициатива в поддержку ВСУ столкнулась с серьезной проблемой в финансировании. Ранее инициатива покрывала до 45–50% поставок артиллерийских снарядов для украинских военных, включая более половины боеприпасов калибра 155 мм. Но сейчас сохранение объемов оказалось под вопросом.

Между тем Минобороны сообщило, что в Украине внедряют универсальную наземную станцию для управления дронами по оптоволокну. Сейчас используется несколько решений, что затрудняет выполнение боевых задач на передовой.

