Украина и Германия создадут новую противобаллистическую систему: при чем здесь проект 'Фрейя'

Не так давно украинская компания Fire Point подписала соглашение о технологическом сотрудничестве с немецкой компанией Diehl Defence.

Украина и Германия укрепят сотрудничество в сфере противовоздушной обороны. В планах – ускорить разработку средств противодействия баллистическим ракетам.

Как пишет издание "Милитарный", одним из главных таких средств в арсенале Украины сейчас являются комплексы MIM-104 Patriot. Однако их количество ограничено, поэтому привлекает внимание украинский проект под названием "Фрейя". Он предусматривает создание баллистического щита в Европе.

В материале отмечается, что не так давно украинская компания Fire Point подписала соглашение о технологическом сотрудничестве с немецкой компанией Diehl Defence, которая производит системы ПВО и ракеты.

Сооснователь компании Fire Point Денис Штилерман говорит, что новая система должна интегрироваться с европейскими радарами, командными центрами и цифровыми каналами обмена данными. Утверждается, что она сможет перехватывать баллистические ракеты с помощью внешнего целеуказания или головки самонаведения.

Отдельно упоминается материал агентства Reuters, в котором рассказывалось о переговорах компании Fire Point с европейскими партнерами по поводу запуска новой системы ПВО. Речь идет о более дешевой альтернативе комплексам Patriot.

Если проект будет реализован, у Украины появится новый эшелон защиты от атак РФ, тогда как Европа получит совместную систему обороны с учетом боевого опыта украинских сил.

"Фактическое упоминание противоракетной ПВО в декларации с Германией может свидетельствовать о том, что подобные проекты уже переходят от концепции в практическую плоскость", – добавляет "Милитарный".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды передадут Украине противоминный корабль класса Alkmaar. По его словам, Нидерланды полностью подготовят экипаж и уже в июне передадут судно.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили рассказал, что Лондон передаст Украине новое вооружение. В частности, украинские войска получат более 120 тысяч дронов.

