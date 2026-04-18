Одна из европейских стран могла тайно передать ВСУ противоракетные ракеты типа Patriot, - СМИ

Возможность тайной поставки ракет MSE из этой страны в Украину - лишь предположение.

Польша могла передать Украине некоторое количество противоракет MSE (Missile Segment Enhancement), предназначенных для перехвата баллистических целей, для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом пишет Defense Express.

Известно, что в настоящее время в Украине наблюдается дефицит таких ракет, особенно из-за операции США в Иране "Эпическая ярость".

В то же время министр обороны Украины Михаил Федоров во время заседания "Рамштайна", которое было посвящено помощи Украине, поблагодарил партнеров за поддержку системами Patriot и поставку ракет к ним. В частности, он выразил благодарность и Польше, на что обратило внимание издание Defence 24 .

"Дело в том, что Польша не отправляла свои ЗРК Patriot в Украину и ранее не предоставляла публично ракеты к ним. Поэтому в издании предполагают, что Польша могла тайно передать Украине определенное количество ракет MSE в качестве помощи", - подчеркнули в материале.

Аналитики напомнили, что Польша сейчас имеет 2 батареи ЗРК Patriot, которые заказала в 2018 году за 4,75 миллиарда долларов в рамках первой части программы Wisła. Однако только в прошлом году они приобрели полную оперативную готовность.

"Вместе с двумя батареями Patriot по этому контракту было поставлено 208 противоракет MSE, которые сейчас и составляют основу боекомплекта этого ЗРК на вооружении Польши. И на самом деле 208 ракет - это довольно мало, поэтому если в Польше и решили передать определенное количество Украине, то это количество, очевидно, было довольно небольшим. Хотя, учитывая дефицит ракет CRI и MSE в Украине, получить даже десяток уже было бы замечательно", - анализируют в Defense Express.

В свою очередь эксперты добавили, что возможность тайной поставки ракет MSE из Польши в Украину является лишь предположением. Следует помнить, что следующую партию таких ракет соседняя страна получит, возможно, только с началом поступления 12 комплексов Patriot по следующему заказу.

Аналитики добавляют, что Михаил Федоров мог поблагодарить Польшу за определенную техническую помощь с Patriot или за финансирование закупки ракет под эти системы по программе PLUR, однако пока это точно неизвестно.

