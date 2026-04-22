Греции предлагают скидку на Rafale в обмен на передачу всех Mirage 2000 Украине

Франция рассматривает возможность передачи Украине дополнительных истребителей Dassault Mirage 2000 по программе обмена с Грецией. Об этом сообщает French Aid to Europe со ссылкой на предложение компании Dassault, которое президент Франции Эммануэль Макрон представит во время визита в Грецию 24 апреля.

Соглашение предусматривает передачу 43 самолетов, среди которых 24 единицы Mirage 2000-5 и 19 выведенных из эксплуатации Mirage 2000 EGM/BGM вместе с запасными частями к ним. Французская сторона предлагает Греции предоставить "аналогичное количество" истребителей Rafale по низкой цене. Конкретные условия соглашения и точную стоимость техники представители обеих стран должны уточнить в ходе переговоров.

Как отмечается, соответствующее предложение обсуждается на фоне уже реализованных поставок французских самолётов и подготовки украинских пилотов. Речь идёт о дальнейшем усилении возможностей украинской авиации, в том числе для выполнения задач противовоздушной обороны и нанесения ударов по целям.

Впервые о планах Греции списать и продать старые модели своих истребителей стало известно в марте 2024 года. Тогда министр обороны Никос Дендиас подтвердил планы правительства по радикальной реорганизации вооружённых сил Греции в рамках "крупнейшей программы реформ в истории современного греческого государства".

Для этого Военно-воздушные силы Греции рассматривают возможность приобретения партии французских истребителей Rafale в модификации F4.3.

В материале подчёркивается, что ранее Франция уже передала Украине первые самолёты этого типа и продолжает участие в подготовке лётного состава.

Также отмечается, что возможные дополнительные поставки могут стать частью более широких усилий европейских стран по усилению поддержки Украины в сфере авиации.

Ранее сообщалось, что Бельгия намерена выкупить для дальнейшей передачи Украине 15 зенитных самоходных установок Gepard. Программа реализуется в рамках масштабного плана военной помощи на сумму миллиард евро.

Кроме того, немецкий оборонный гигант Rheinmetall подтвердил начало поставок Украине новейших боевых машин пехоты Lynx KF41. Эти БМП имеют двухместную башню Lance и специализированное оснащение специально для Сил обороны Украины.

