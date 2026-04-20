Германия и Франция предлагают Украине 'теневое членство' в ЕС, – FT

Киев рассчитывает на скорейшее вступление, но ключевые страны ЕС предлагают лишь ограниченную интеграцию без доступа к бюджету и влияния на принятие решений.

Франция и Германия выступили за предоставление Украине промежуточного статуса в Европейском Союзе, который предусматривает частичную интеграцию без ключевых прав полноценного членства.

Как пишет Financial Times, речь идет о так называемых "символических" льготах на этапе перед вступлением – без доступа к основным финансовым программам ЕС и без права голоса при принятии решений.

Берлин предлагает модель "ассоциированного членства", которая позволит Украине участвовать в встречах лидеров ЕС, но без влияния на решения и без автоматического доступа к бюджету.

Париж, в свою очередь, говорит о "статусе интегрированного государства", который также откладывает доступ к ключевым фондам, в частности к сельскохозяйственным субсидиям.

Расхождения с ожиданиями Киева

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина рассчитывает стать членом ЕС уже к 2027 году и рассматривает это как важную часть будущего мирного соглашения.

Однако крупнейшие страны ЕС выступают против ускоренного вступления, опасаясь политических и экономических последствий для блока.

Несмотря на ограничения, предложения Франции и Германии предусматривают постепенное вовлечение Украины в программы ЕС, в частности образовательные и инвестиционные инициативы, такие как Erasmus+.

Также возможно частичное применение положений о взаимной обороне, что рассматривается как важный фактор безопасности для Киева.

В неофициальных комментариях украинские чиновники называют такой формат "теневым членством", признавая, что он может быть компромиссом, но не заменяет полноценного вступления.

Вступление Украины в ЕС – последние новости

Как сообщал УНИАН, по мере того, как разрушается послевоенный порядок и политики ставят под сомнение надежность США, более благополучные страны, такие как Исландия и Норвегия, которые рассматривали членство в ЕС и отказались от него, все больше стремятся к Европе.

Politico пишет, что новые страны хотят вступить в Европейский Союз уже не потому, что это сделает их богаче, – теперь они хотят этого, потому что вступление сделает их более безопасными. Некоторые из них могут вытеснить Украину в очереди на вступление.

Напомним, что на днях комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в Европейский Союз до 2027 года невозможно. В то же время министр иностранных дел Италии Антонио Таяни говорит, что Италия поддерживает идею вступления Украины в ЕС, но первыми в очереди стоят балканские страны.

